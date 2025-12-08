Irán y Azerbaiyán rechazan injerencia extranjera y abogan por diálogo

El canciller iraní avisa que Teherán y Bakú han acordado continuar las consultas para abordar temas que conlleven puntos de vista divergentes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayramov, celebrada este lunes en Bakú.

“Tenemos muchos puntos en común e intereses compartidos en nuestra cooperación bilateral. También existen diferencias y malentendidos que deben resolverse a través del diálogo”, ha señalado.

Araqchi ha añadido que ambos países lograron mejorar sus relaciones en el ámbito político durante el último año y expresado su esperanza de que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su ministro de Exteriores visiten Teherán.

El canciller persa ha vislumbrado que Teherán y Bakú seguirán reforzando sus lazos bilaterales, advirtiendo que ambas partes no deben permitir que ningún actor externo perjudique o desvíe esta relación en una dirección indeseada.

El máximo diplomático iraní ha reiterado el apoyo de Teherán al mecanismo 3+3, un formato de cooperación regional que incluye a los tres países del Cáucaso —Azerbaiyán, Armenia y Georgia— y a sus tres vecinos —Irán, Rusia y Turquía—.

Señalando que Irán “apoya y acoge con satisfacción” el proceso de paz y el avance positivo en las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia, ha respaldado la propuesta de Bakú de acoger la próxima reunión del 3+3, mientras que la siguiente tendría lugar en Ereván.

“Creemos que es una buena propuesta que puede fortalecer el mecanismo y hacerlo más eficaz”, ha subrayado el ministro de Exteriores iraní.

Asimismo, durante la reunión, el titular iraní ha dicho que tanto Teherán como Bakú comparten serias preocupaciones sobre la seguridad regional y consideran que la cooperación desempeña un papel clave para garantizarla.

“El punto fundamental es que la seguridad regional debe ser garantizada por los propios países de la región, y cualquier injerencia extranjera, venga de donde venga, socavará esa seguridad. En esto estamos de acuerdo y, sobre esta base, continuamos nuestra cooperación”, ha remarcado Araqchi.

Al referirse a la continuación de la guerra de Israel en Gaza, también ha señalado que Irán acoge con satisfacción cualquier iniciativa que ponga fin a los crímenes y asesinatos contra los palestinos, facilite la entrega de ayuda y ponga término a la ocupación del territorio palestino.

“Al mismo tiempo, creemos que ningún plan debe socavar el derecho fundamental del pueblo palestino a determinar su propio destino, ni afectar o reducir su soberanía sobre su futuro”, ha puntualizado.

A primera hora de este lunes, Araqchi se reunió con el presidente Aliyev, quien expresó la disposición de su país para utilizar todas las capacidades disponibles a fin de fortalecer las relaciones con Irán.

Las conversaciones se centraron en cuestiones bilaterales clave, incluida la cooperación política, las relaciones de vecindad y los mecanismos para gestionar los vínculos entre ambos países.

ayk/ctl/tmv