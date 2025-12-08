China advierte que Taiwán es su “línea roja” y exige a EEUU ser “cauto”

El Gobierno chino subraya que Taiwán es su línea roja en las relaciones con EE.UU. y le urge a este cesar el apoyo que da a las fuerzas separatistas de la isla.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, ha dicho este lunes en rueda de prensa que el país rechaza los enunciados incluidos en la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos.

Esta ha sido la respuesta de Guo a una pregunta sobre el documento en el que Washington asegura que no respaldará ningún cambio unilateral del statu quo en el estrecho de Taiwán.

“La cuestión de Taiwán es una cuestión fundamental para los intereses de China y es la principal línea roja que no se debe cruzar a la hora de abordar las relaciones entre los dos países”, ha indicado según el diario chino Global Times.

Guo ha reiterado que “Taiwán es una parte inalienable del territorio chino” y que la forma de resolver esta cuestión “incumbe exclusivamente al pueblo chino”, sin necesidad de intervención externa. En ese sentido, ha urgido a Estados Unidos a respetar el principio de ‘una sola China’ y los tres comunicados conjuntos firmados entre ambas naciones.

Asimismo, ha instado a Washington a actuar “con cautela” y “dejar de apoyar a las fuerzas separatistas” de Taiwán.

Pekín reafirma que Taiwán es una parte irrenunciable de su territorio. Aunque la isla se gobierna bajo su propia administración, la mayoría de los países reconoce la soberanía china sobre la misma.

Taiwán sigue siendo uno de los principales focos de tensión en el mar de la China Meridional, una vía estratégica por la que circulan billones de dólares en mercancías cada año.

China recalca que la isla es el tema más sensible e importante en sus vínculos con Estados Unidos, y se ha opuesto abiertamente a los intentos de Washington por fortalecer el apoyo a las fuerzas taiwanesas. El Gobierno chino ha advertido también que tomará “todas las medidas necesarias para defender firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial”.

