Canciller iraní Araqchi y alta delegación visitan Bakú - Noticiero 02:30

Irán dialoga con Azerbaiyán. Protestas globales exigen frenar ataques a Gaza. Rusia reitera apoyo a Venezuela y pide a EE.UU. no escalar conflicto.

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, llegó a Bakú, la capital de Azerbaiyán, al frente de una delegación política de alto rango para mantener reuniones con los altos funcionarios del país vecino.

2. Desde Países Bajos hasta Australia, se evidencian manifestaciones a favor de Palestina. Los indignados salen a las calles, exigiendo el cese inmediato de las agresiones israelíes contra la Franja de Gaza y piden embargos contra el régimen sionista.

3. Rusia insta a Washington a no escalar la crisis con Caracas y reafirma su apoyo “hombro con hombro” a Venezuela frente a las maniobras militares estadounidenses.

hhd/ncl