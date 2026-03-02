​ La 10.ª ola de operaciones “Verdadera Promesa 4”: Irán ataca oficina de Netanyahu ​

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha informado que ha atacado la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado este lunes que la oficina del criminal primer ministro del régimen sionista y la ubicación del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados y severamente alcanzados por las fuerzas armadas iraníes en ataques selectivos y sorpresivos con misiles ‘Jeibar’ en la décima oleada de operación “Verdadera Promesa 4”.

Según el comunicado del CGRI, “la décima ola de la Operación Promesa Verdadera 4, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las enormes puertas del fuego hacia los territorios ocupados”, y advirtió: “recomendamos a los residentes de los territorios ocupados que se mantengan alejados de las bases militares y de los centros de seguridad y gubernamentales, y que abandonen inmediatamente los territorios ocupados”.

En este comunicado se afirma:

🔺 La décima ola de la Operación Verdadera Promesa 4, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las enormes puertas del fuego hacia los territorios ocupados.

🔺 El ataque dirigido contra el complejo gubernamental del régimen sionista en Tel Aviv, el ataque contra los centros militares y de seguridad de Haifa y el ataque contra Al-Quds (Jerusalén) Oriental formaron parte de los objetivos de la décima ola.

🔺 Previamente habíamos advertido sobre el plan de ampliar los ataques contra las bases y los territorios ocupados de los enemigos agresores, y anunciamos que las sirenas en Israel nunca se detendrán.

🔺 Ahora recomendamos a los residentes de los territorios ocupados que se mantengan alejados de las bases militares y de los centros de seguridad y gubernamentales, y que abandonen inmediatamente los territorios ocupados.

Estos ataques de represalia se producen en respuesta a una agresión conjunta de Estados Unidos y el régimen israelí comenzada el sábado contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán, la capital.

tmv