Continúan ataques de represalia: Irán apunta a portaviones de EEUU y derriba su caza F-15

Las Fuerzas Armadas de Irán han atacado al portaviones USS Abraham Lincon con 4 misiles de crucero y han derribando un caza F-15 de EE.UU. en respuesta a ataques al país persa.

El cuartel general de Jatam Al-Anbia de las Fuerzas Armadas de Irán ha informado que llevaron a cabo ataques antes del mediodía de este lunes contra objetivos estadounidense-sionistas, mediante disparos consecutivos de misiles y un amplio lanzamiento de drones.

🔺El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln fue atacado con cuatro misiles de crucero. Tras el ataque, el buque estadounidense huyó de su zona de misión en dirección al sureste del océano Índico.

🔺 La base naval estadounidense Ali Al-Salem en Kuwait quedó completamente fuera de servicio tras los recientes ataques, y también fueron destruidas tres infraestructuras navales estadounidenses Mohammad Al-Ahmad en Kuwait.

🔥 🎥 Imágenes satelitales muestran los golpes precisos de Irán a las bases estadounidenses en la región pic.twitter.com/kDJnDEu5cZ — HispanTV (@Nexo_Latino) March 2, 2026

🔺 La base naval estadounidense en el puerto Salman, en Baréin, fue alcanzada por cuatro drones, lo que causó graves daños a sus centros de mando y apoyo. En la continuación de los ataques contra objetivos navales del enemigo agresor, tres petroleros infractores de Estados Unidos y el Reino Unido en la región del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz fueron alcanzados por misiles y actualmente están en llamas.

🔺 El lugar de despliegue de militares estadounidenses en Baréin fue atacado con dos misiles balísticos, y otras bases estadounidenses en la región fueron objeto de ataques consecutivos, los cuales han provocado hasta el momento 560 militares estadounidenses muertos y heridos.

🔺 Los orgullosos aviadores de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán también bombardearon con éxito hace unas horas, en varias fases de operación, las bases estadounidenses en los países del Golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí.

Además, las Fuerzas Armadas de Irán han derribado un avión de guerra F-15 de Estados Unidos en Kuwait.

🎥🔥 Nuevas imágenes del derribo de un caza estadounidense en Kuwait pic.twitter.com/QG4yPlaCgE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 2, 2026

Estos ataques de represalia se producen en respuesta a una agresión conjunta de Estados Unidos y el régimen israelí comenzada el sábado contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán, la capital.

tmv