Petro pide investigar cadáveres en costas colombianas tras ataque de EEUU

El presidente colombiano exige investigar la aparición de más cuerpos en playas de La Guajira y vincula el hecho con operaciones militares de EE.UU. en el Caribe.

“Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”, dijo el domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, destacando la gravedad del hallazgo y la urgencia de que se inicie una investigación.

El mandatario colombiano denunció la aparición de varios cuerpos arrastrados por la marea en las costas del extremo norte de La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela, y señaló que estas muertes podrían estar vinculadas a la actividad militar que Estados Unidos ejecuta en el mar Caribe.

“Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de La Guajira”, denunció, mientras solicitó una acción binacional urgente.

Según declaraciones de los pobladores de la región a medios locales, se confirmó el hallazgo de al menos dos cuerpos en la costa el jueves en una playa de pescadores, información que también fue replicada por un vocero de la Policía del departamento de La Guajira.

El mandatario colombiano publicó un vídeo también en X, el que muestra a los cuerpos tendidos en la playa y se refiere a testimonios de habitantes de la zona, quienes “escucharon los bombardeos y explosiones en el Caribe”. En el vídeo, se agrega que “esos muertos (…) serían producto de esos bombardeos y se presume que eran ciudadanos colombianos, que fueron asesinados sin el debido proceso, una ejecución extrajudicial por el bombardeo norteamericano”.

Petro también solicitó a Medicina Legal “establecer identidades y coordinar con la Fiscalía de Venezuela” ante la posible conexión con los bombardeos en la zona.

En medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, Petro calificó los bombardeos de “ejecuciones extrajudiciales” y cuestionó duramente la política antidrogas implementada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Hace unos días, la familia de un pescador colombiano asesinado en septiembre en los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe presentó una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde septiembre, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

Por su parte, Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen, y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

Asimismo, las tensiones entre Washington y Bogotá han ido en aumento tras las críticas de Petro por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

