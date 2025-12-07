Petro insta a militares de EEUU no seguir órdenes “inhumanas” de Trump

El presidente colombiano instó a los militares estadounidenses a no acatar las órdenes del presidente Donald Trump, considerándolas contrarias a la Constitución.

“Las fuerzas militares armadas públicas de cualquier país del mundo solo le obedecen a su presidente mientras se respete la Constitución”, enfatizó el sábado Gustavo Petro en un acto conmemorativo de los 97 años de la Masacre de las Bananeras en Ciénaga, Magdalena (noroeste).

Tras solicitar a los militares estadounidenses no seguir las órdenes de su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano calificó de “inhumanas” las tácticas norteamericanas contra las embarcaciones en el Caribe, ya que ponen en peligro a pescadores y comerciantes que trabajan en la región.

De igual manera, Petro sostuvo que las instrucciones emitidas por Trump van en contra de los Derechos Humanos y de lo establecido según el derecho internacional. “Cuando una orden de un presidente, cualquiera que sea, en cualquier lugar del mundo, va contra la Constitución de su propio país o va contra la constitución de la humanidad, porque ya existe una constitución de la humanidad construida alrededor de trabajos, de tratados internacionales y de los años y los siglos de la sabiduría humana, ningún militar debe obedecer ese tipo de órdenes”, agregó.

Con el pueblo cienaguero en el Magdalena.



Aquí hace 97 años, masacraron a miles de trabajadores aquí.



El gobierno de EEUU en esa época amenazó con una invasión si se subían los sueldos.



La Unión Fruit Company era la dueña del banano.



El presidente Abadía Méndez, conservador… pic.twitter.com/QT55SsbNu3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 6, 2025

Petro puso de relieve que “ni matar lancheros, como sucedió aquí cerca en Santa Marta, pobres, ni matar bebés, como sucedió por veinte mil en Gaza, como si el héroe se hubiera revivido, ni matar trabajadores sin armas”.

Asimismo, enfatizó que “no nos asustan con la invasión y no le ordenaremos disparar jamás a los trabajadores, sino a quien tenga la mala ocurrencia de invadirnos”.

Trump replica agresiones de EEUU al principio del siglo XX

También cuestionó la advertencia de la Administración de Trump sobre una posible invasión a territorio nacional debido a la alta producción de cocaína, recordando que el republicano solo replica las acciones de EE. UU. a principios del siglo XX, las cuales desembocaron en la Masacre de las Bananeras.

“Había una amenaza de invasión de los Estados Unidos a Colombia. Habían amenazado con que si el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez, conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras, habría invasión. Eso parece que hoy fuera similar. Se amenaza en el Caribe y a nosotros mismos con una invasión. Y del mismo país, si el presidente no dice o hace lo que allá quieren. Pareciera que fueran los mismos momentos”, apostilló.

Petro aseguró que no va a sucumbir a las presiones del gobierno estadounidense, ya que solo rinde cuentas al pueblo colombiano que lo eligió como presidente del país.

“Hay unas diferencias. En aquel entonces, el presidente conservador Abadía Méndez decidió hacerle caso a la United Fruit Company y a su gobierno. La United Fruit Company hoy se llama Chiquita Brands y ha seguido matando trabajadores de Colombia. El presidente de Colombia no se llama Abadía Méndez. Tampoco pertenece al Partido Conservador. Se llama Gustavo Petro y pertenece al progresismo de Colombia”, añadió.

Las tensiones entre Washington y Bogotá han ido en aumento tras las críticas de Petro por el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y las operaciones militares de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en la región caribeña, donde Washington ha llevado a cabo al menos 23 ataques, matando a más de 87 personas.

