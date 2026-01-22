Presidente de Colombia reduce salario de congresistas

La medida del gobierno busca equidad salarial, reducir privilegios y ajustar los ingresos de congresistas y funcionarios frente a los trabajadores remunerados.

Con una decisión sin precedentes, el presidente Gustavo Petro, ha tomado la decisión de reducir en 16 millones de pesos al mes, un poco más de 4300 dólares, el salario a los congresistas del país, este recurso lo recibían mediante la figura de una prima de servicio.

Esta intención ya se venía debatiendo en el Congreso de la república, pero algunos congresistas siempre la torpedeaban, sin embargo, en el consenso general de la política de los partidos, se ve con beneplácito la decisión.

Descaradamente algunos padres de la patria salieron a desmeritar el decreto que les rebaja el sueldo sin darse cuenta que entre el salario de ellos y el de un trabajador de sueldo mínimo, es abismal.

Cabe destacar que la reducción en los salarios a los congresistas comenzará a regir desde el próximo periodo legislativo el cual será el próximo 20 de julio cuando ya se haya elegido un nuevo congreso.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

yzl/tqi