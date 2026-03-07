Petro denuncia guerra en Irán; insta a Trump a alejarse de Netanyahu

El presidente de Colombia instó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a distanciarse de Netanyahu, a quien ha culpado por el conflicto actual en Asia Occidental.

“Hoy es el momento de que el presidente de Estados Unidos se separe por completo de la persona que está empujando a la humanidad hacia el abismo”, dijo el viernes Gustavo Petro en alusión al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El mandatario colombiano hizo estas palabras durante su intervención en el funeral del líder estadounidense por los derechos civiles, Jesse Jackson, en Chicago (EE.UU.), mientras abordaba el actual conflicto en Asia Occidental, incluidas las brutales agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este contexto, enfatizó que la humanidad debe unirse contra la actual guerra. “Ninguna arma puede detener los misiles. Lo único que puede hacerles frente es el poder de las palabras respaldadas por las masas, por toda la humanidad”, matizó.

Culpando a Netanyahu del conflicto, Petro enfatizó que la paz en Asia Occidental debe alcanzarse rápidamente.

🇨🇴🚨Petro advierte a Trump: “Aléjate de Netanyahu o enfrenta el abismo”



El presidente colombiano instó a Trump a distanciarse de Netanyahu, diciendo: “que está empujando a la humanidad hacia el abismo” y llamó a unirse contra el conflicto en curso en Asia Occidental. pic.twitter.com/uC8IyaLkxO — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Sus palabras recibieron un fuerte aplauso de los asistentes, algunos de los cuales se pusieron de pie en señal de apoyo.

Colombia se ha sumado a muchas voces en Latinoamérica que han condenado la brutal guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada desde el pasado 28 de febrero, la cual se ha cobrado más de 1300 muertos, muchos de ellos mujeres y niños.

Petro calificó anteriormente de un acto de “barbarie” la matanza de niños en Irán, incluidas 168 estudiantes en un ataque a una escuela primaria femenina en Minab, en el sur del país, mientras que la ministra de Exteriores de ese país, Rosa Villavicencio, rechazó “cualquier acción armada que profundice la inestabilidad regional y ponga en riesgo a la población civil” en Asia Occidental.

Villavicencio advirtió que “el uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento” de civiles, exigiendo “el cese inmediato de hostilidades”.

ftm/tmv