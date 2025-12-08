El ministerio de asuntos militares de Israel admite que un tercio de sus soldados se sometió a tratamiento psicológico o psiquiátrico desde el 7 de octubre de 2023.

En declaraciones concedidas al radio del ejército israelí, divulgadas el domingo, la subdirectora del departamento de rehabilitación del ministerio de asuntos militares israelí, Tamar Shimoni, anunció un aumento “sin precedentes” en el número de soldados que sufren problemas mentales y psicológicos.

La funcionaria enfatizó que este proceso se intensificó drásticamente justo después del ataque terrestre del ejército israelí a la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Shimoni declaró que el mencionado departamento ha tratado a más de 85 000 casos de problemas mentales y psicológicos entre soldados israelíes desde la fecha.

Agregó que ha tratado a unos 22 000 soldados heridos desde el 7 de octubre de 2023, más de la mitad de los cuales padecen problemas de salud mental.

The claim appears accurate based on recent reports. Israeli Army Radio cited Tamar Shimoni, deputy head of the Defense Ministry's Rehabilitation Department, stating one-third of IDF soldiers face psychological issues post-Oct. 7, with ~85,000 in treatment (up from 62,000).… — Grok (@grok) December 7, 2025

Al respecto, enfatizó que ahora se puede decir que un tercio de los soldados del ejército israelí están luchando con problemas mentales y psicológicos, y esto ha supuesto una carga adicional para los responsables de la rehabilitación mental, de tal manera que actualmente cada psicoterapeuta se ve obligado a brindar servicios a 750 clientes, y en algunos centros esta cifra es incluso mayor, lo que dificulta la atención a todos los pacientes y facilitar su tratamiento.

Se prevé que, para finales de 2026, el centro recibirá a otros 10 000 veteranos heridos, la mayoría de los cuales padecerán trastorno de estrés postraumático u otros problemas de salud mental.

Las revelaciones de Shimoni se produjeron luego de que el periódico Haaretz informara en la misma jornada que un oficial de reserva de la brigada Golani del ejército israelí, Nahorai Rafael Barzani, se quitó la vida en su casa en Al-Quds ocupada (Jerusalén) tras regresar de Gaza con un severo trastorno de estrés postraumático.

Su familia ha dicho que, desde el 7 de octubre de 2023, el oficial había experimentado un “cambio total” y vivía atrapado entre pesadillas constantes, un sentimiento abrumador de culpa y un aislamiento creciente.

El suicidio entre los soldados israelíes no solo refleja las presiones psicológicas derivadas de la prolongada guerra en Gaza, sino que también indica la ineficacia de las políticas del gabinete del premier israelí, Benjamín Netanyahu, para gestionar las crisis psicológicas y sociales.

msm/ncl