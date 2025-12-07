¿Cómo los chiíes libaneses recibieron al Papa León XIV en una poderosa muestra de unidad nacional?

Los chiíes libaneses recibieron al Papa León XIV en una emotiva muestra de unidad nacional, superando diferencias sectarias y reafirmando su amor por el Líbano.

Por: Lama Almakhour *

Al ritmo de la música tradicional y el folklórico dabke libanés, la Tierra del Cedro —como se conoce al Líbano— recibió el domingo al Papa León XIV, el 267.º líder de la Iglesia Católica.

La recepción de Robert Francis Prevost, quien asumió el nombre de Papa León XIV tras convertirse en el cabeza de la Iglesia Católica Romana en mayo del año pasado, fue mucho más que un evento oficial en el Líbano. Fue un momento lleno de emoción, donde un corazón tendió la mano para abrazar al otro.

Desde las primeras horas de la mañana, las calles se desbordaron de personas de todas las edades e ideologías, llevando banderas, imágenes y flores, como si adornaran sus luchas diarias con el último destello de esperanza.

Los rostros brillaban a pesar del calor abrasador, y los ojos estaban atentos, como si aguardaran el regreso de un pariente perdido desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente apareció su convoy, el aplauso se alzó como un latido unánime, las súplicas se mezclaron con lágrimas, y las manos ondearon sin cesar.

Algunos lloraban sin entender completamente por qué, quizás porque los momentos en que verdaderamente se siente que se es escuchado son tan raros en este país.

En los pueblos, la gente salió a sus balcones, colgó decoraciones y distribuyó pan y agua a los transeúntes, como si un día festivo no anunciado hubiese caído sobre ellos.

En las principales arterias de la ciudad, el encuentro trascendió las multitudes. Fue una plenitud espiritual profunda, un testamento de que el Líbano —herido y sangrante aunque lo esté— sigue teniendo el poder de unir a su gente en torno a un momento compartido de esperanza.

Recibieron al Papa como se recibe la luz en una casa sumida en la oscuridad, con una tremenda gratitud y los corazones abiertos de par en par.

La visita del Papa al Líbano, después de la de Turquía, fue una misión humanitaria y espiritual —para otorgar bendiciones a un país que, en los últimos dos años, ha soportado guerras implacables libradas por el enemigo israelí, devastando todo, desde sus piedras y su gente hasta incluso sus hojas de árbol.

Uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo comienza el Papa su visita a un país donde los suburbios despiertan con el olor a humo y la gente en el Sur se duerme entre los ecos de los bombardeos?

The motorcade of Pope Leo XIV passes through the streets of Beirut amid a warm welcome from both Christian and Muslim communities of Lebanon.





Esta pregunta resuena con el dolor de los propios libaneses. Imaginé que, al llegar, caminaría con suavidad entre los escombros, eligiendo ver el espíritu humano antes que las ruinas, la esperanza antes que la devastación. Quizás entraría al Líbano a través de su umbral más doloroso, la puerta de sus heridas abiertas, para afirmar que incluso bajo cielos cargados de ceniza, la luz todavía encuentra su camino.

Antes de reflexionar sobre la realidad del itinerario del Papa, que se desarrolló lejos de las visiones de esta escritora, visiones que ahora parecen destinadas a la ciudad ideal de Platón, vale la pena señalar que el Municipio de Beirut y otras áreas ya habían comenzado una frenética reparación de calles y farolas.

Irónicamente, estos son los mismos caminos donde muchos libaneses han muerto en accidentes de tráfico.

¿Cómo puede un país, sumido en la oscuridad durante años, de repente iluminar todas sus carreteras? ¿Cómo es posible que los baches que tragan los sueños de las personas se conviertan en aceras lisas de la noche a la mañana?

Los libaneses observaron la escena con una amargura familiar. Todo se había embellecido porque el Papa venía: postes de luz encendidos, calles recién asfaltadas, un nivel de orden que semejaba al de naciones de ensueño. Era como si el estado adormecido se despertara solo cuando el huésped es distinguido, no cuando su propia gente está sufriendo.

La ironía era aguda. El Papa había venido a dar testimonio del dolor del pueblo, de sus luchas por los derechos más simples – luz, carreteras seguras, dignidad – pero la visita casi ocultó la herida en lugar de exponerla.

Y en medio de esta contradicción, los libaneses permanecieron en silencio: qué hermoso es ver al país iluminado… y qué desgarrador que brille primero para alguien ajeno a su gente.

La escena fue más grande que un evento religioso y más profunda que una visita oficial. En un país dividido durante mucho tiempo por la política, la identidad, la historia, e incluso por la lucha por el pan y la medicina, los libaneses de repente se encontraron codo a codo al llegar esta figura cristiana venerada.

Se esperaba que los cristianos se agruparan para dar la bienvenida a un símbolo espiritual profundamente arraigado en su conciencia, pero lo que realmente sorprendió fue la entusiasta presencia de musulmanes, particularmente de la comunidad chií, cuyo nivel de participación solo se ve cuando el Líbano recuerda su capacidad de unidad.

Los Scouts Al-Mahdi y los Scouts Al-Risalah, afiliados al Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) y al movimiento Amal, se alinearon a lo largo de las carreteras organizando, aplaudiendo y participando con genuina sinceridad. Fue un momento que recordó a todos que la santidad no es propiedad de una sola secta, sino un sentimiento compartido por todos los que entienden el valor de la humanidad.

Durante unas horas, el Líbano pareció recordarse a sí mismo, un país que puede no estar de acuerdo hasta el punto de sangrar, pero que se une al instante cuando es tocado por un destello de luz, como si nunca hubiera estado dividido.

A su llegada oficial a Beirut, el Papa fue recibido por altos funcionarios del gobierno, y al día siguiente viajó al Monasterio de San Marón en Annaya, donde rezó en la tumba de San Charbel Makhlouf, un gesto cargado de simbolismo espiritual y gracia.

Luego se reunió con clérigos, sacerdotes, monjas y trabajadores pastorales en el Santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, reafirmando la importancia de la coexistencia y el diálogo interreligioso.

Por la tarde, participó en un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires en Beirut, donde líderes cristianos, musulmanes, drusos y de otras religiones pronunciaron mensajes de paz, y se plantó un olivo como símbolo vivo de esperanza.

Más tarde, en el Patriarcado Maronita en Bkerké, dirigió un discurso a la juventud, instándolos a convertirse en una generación de constructores: unificadores que se elevan por encima de la división.

En el último día de su visita, se reunió con pacientes y visitó un hospital en la zona de Jal al-Dib, antes de detenerse en solemne silencio en el Puerto de Beirut para orar por las almas de las víctimas de la explosión de 2020. Concluyó su viaje con una gran Misa en el paseo marítimo de Beirut, ofreciendo palabras de esperanza y oraciones por la paz antes de despedirse del país.

🔴📸 El Papa reza en el lugar de la explosión del puerto de Beirut 🇱🇧 de 2020





En la memoria colectiva de la gente del Sur, se cuenta a menudo una vieja historia: que Cristo una vez caminó por sus aldeas costeras, donde la gente vivía bajo el peso del miedo y la tristeza no expresada. Dicen que se detuvo en el borde de un pueblo y notó a un niño enfermo, acunado en los brazos de una madre agotada por la desvelada.

Se acercó a ella suavemente, puso su mano sobre la cabeza del niño y murmuró una palabra de paz. En el momento en que sus dedos rozaron al pequeño, los ojos del niño se abrieron como si despertara de un largo y pesado sueño; el aire llenó su pecho nuevamente, y la vida volvió a surgir en la madre, que se desplomó en lágrimas.

La noticia del milagro se difundió rápidamente. Los aldeanos salieron de sus casas con lágrimas, pan y aceite, buscando solo la seguridad de que el cielo no los había abandonado.

Desde ese día, la historia ha pasado de una generación a otra, un testimonio silencioso de que las bendiciones aún encuentran su camino hacia tierras fatigadas, y que el Sur, a pesar de sus muchas heridas, sigue siendo un lugar íntimamente conocido por la luz.

El Papa dejó el Líbano, pero su presencia permaneció en el aire como una oración incompleta. Llevó consigo el calor de una bendición y dejó atrás una paz silenciosa que se asentó en los corazones de los libaneses de todas las sectas, como si su propia mano hubiera aliviado momentáneamente el peso que presionaba sobre este país exhausto.

Pero incluso con ese consuelo, quedaba un dolor sutil. El Papa, que conoce el milagro de Cristo, cuyos pasos alguna vez tocaron la tierra del Sur, y que sabe que los seguidores de Cristo aún viven allí, en el suburbio, el Sur y el Bekaa, donde las casas siguen aplastadas bajo los restos de la agresión israelí, no pudo llegar a ellos.

Quizás las preocupaciones de seguridad fueron mayores de lo que se pudo superar. Tal vez las decisiones y los poderes internacionales —estadounidenses e israelíes— demostraron ser más fuertes que el callado anhelo del Papa, ese dolor interno que solo Dios conoce, de estar entre los más heridos.

Es doloroso cuando la paz se les niega precisamente a aquellos lugares que más la necesitan, doloroso cuando una visita queda inconclusa, tanto en su corazón como en los corazones de los libaneses.

Sin embargo, a pesar de todo, hubo suficiente en sus gestos, suficiente en la suavidad de sus palabras, para que la gente sintiera que realmente deseaba estar allí. Su ausencia de esas regiones no fue negligencia, sino una restricción.

Y las restricciones de este mundo, por mucho que pesen, siguen siendo menores que la santidad de una intención pura que él anhelaba, pero que no pudo cumplir.

Y en todo esto, no veo más que el régimen israelí intentando borrar el rastro de Cristo en el Sur. De hecho, en todos los rincones del mundo.

Y después de todo lo contado, queda claro que la faceta más brillante de esta visita fue la verdad que desveló en silencio: una verdad que muchos intentaron, durante años, difuminar o borrar.

La comunidad chií, tan a menudo e injustamente retratada como cerrada, extrema o atada a lealtades extranjeras, reveló en esta ocasión un rostro completamente diferente: una comunidad abierta de corazón, suave en su fe, anclada en el respeto por todas las religiones y figuras espirituales, y completamente presente en las alegrías de los libaneses antes que en sus penas.

Se unieron con música, con arte, con una organización disciplinada y con una sinceridad que se grabó en la escena nacional. Demostraron que mucho de lo que se dice de ellos no es más que rumores que intentan convertirse en verdad, y esos rumores fueron barridos en el momento en que se adelantaron para recibir al Papa con calidez genuina.

También mostraron que su lealtad pertenece primero y siempre al Líbano —a su tierra, a su gente, a sus momentos colectivos— y que siguen siendo hijos de esta tierra, sin importar cuán insistentemente algunos intenten forjar para ellos una identidad ajena a la propia.

* Lama Almakhour es del Líbano, quien perdió a muchos miembros de su familia en la reciente agresión israelí contra su país, incluyendo a su primo de 5 años y a su madre. El artículo, originalmente escrito en árabe, fue traducido al inglés por Roya Pour Bagher.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV