Araqchi desde Bakú; Irán y Azerbaiyán apuestan por reforzar sus lazos

El canciller iraní Araqchi y el presidente azerbaiyano Aliev dialogan sobre la cooperación política y destacan las relaciones bilaterales como profundas y duraderas.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, quien se encuentra en Bakú para mantener consultas con altos funcionarios de la República de Azerbaiyán, se ha reunido y dialogado este lunes con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliev.

Durante el encuentro, las dos partes han intercambiado opiniones sobre un conjunto de temas bilaterales, incluidos el curso de las interacciones políticas, las cuestiones relacionadas con la vecindad y los mecanismos para gestionar las relaciones entre ambos países.

Araqchi, transmitiendo los cordiales saludos del presidente iraní Masud Pezeshkian al presidente de Azerbaiyán, ha subrayado los profundos y arraigados vínculos entre ambas naciones y reafirmado la determinación de la República Islámica de Irán de fortalecer y ampliar las relaciones con Azerbaiyán en todos los campos de interés común.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha destacado también la importancia de una visión a largo plazo en las relaciones de vecindad y remarcado el papel de las consultas diplomáticas continuas para despejar malentendidos y gestionar las cuestiones existentes entre los dos países.

Asimismo, durante la reunión, el titular iraní ha expuesto las posiciones de la República Islámica de Irán respecto a los acontecimientos regionales.

Por su parte, el presidente de Azerbaiyán, al transmitir sus saludos recíprocos al presidente Pezeshkian, ha calificado su anterior visita a Bakú como una visita histórica que ha desempeñado un papel importante en el fortalecimiento del entendimiento y la mejora de las relaciones bilaterales.

Aliev, mostrando satisfacción por la tendencia ascendente de los vínculos entre ambos países, ha reafirmado la disposición de Azerbaiyán para aprovechar todas las capacidades existentes con el fin de ampliar aún más las relaciones.

