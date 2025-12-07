Irán critica el silencio global ante la masacre de civiles en Sudán

El portavoz de la Cancillería de Irán ha condenado el asesinato de decenas de civiles indefensos en la zona de Kaloni, en el estado de Kordofán del Sur, en Sudán.

Esmail Baqai ha dicho que Irán repudia la masacre de civiles sudaneses y expresa su pesar por el silencio de la comunidad internacional ante la crítica situación humanitaria y la repetición de asesinatos masivos contra la población inocente en el país africano.

Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a enviar de inmediato ayuda humanitaria a los desplazados sudaneses y a adoptar medidas serias y efectivas para detener las injerencias externas en Sudán y frenar el suministro de armas a los grupos rebeldes, a los que ha calificado como el principal factor de la continuidad y agravamiento de la crisis en el país.

Desde abril de 2023, las ‘Fuerzas de Apoyo Rápido’ (RSF, por sus siglas en inglés), comandadas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, han mantenido un conflicto brutal con las fuerzas armadas sudanesas. Desde entonces, los combates han devastado ciudades enteras en todo Sudán y generado el desplazamiento de millones de personas.

Tras la caída de la ciudad de El Fasher a finales de octubre, último bastión del ejército en Darfur del Norte, las RSF y milicias aliadas han llevado a cabo masacres y secuestros contra la población civil.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, advirtió el jueves del riesgo de que haya otro El Fasher en Sudán, dados los intensos combates que se extienden en la región de Kordofán, que aumentan el temor a una nueva ola de atrocidades.

Ante tal panorama, agencias humanitarias advierten que estos eventos podrían convertirse en uno de los episodios más letales de la guerra civil sudanesa, aumentando el riesgo de una catástrofe humanitaria de proporciones mayores en un país al borde de la hambruna. Además, el desastre en Sudán descubre nuevas dimensiones cada día; es una combinación de la codicia de poderes extranjeros y disputas internas que se han formado con la instigación y apoyo de Occidente.

