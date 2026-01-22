12 de enero de 2026 los iraníes se unieron para rechazar los complots hostiles contra la República Islámica

El 12 de enero de 2026 los iraníes se unieron de nuevo para rechazar las conspiraciones de los enemigos contra la República Islámica.

Por: Ali Zeraatpisheh *

12 de enero. Teherán. Fue una ocasión verdaderamente trascendental, una que quedará grabada en la memoria colectiva de la nación iraní, especialmente en la de su juventud, por generaciones venideras.

Desde el este hasta el oeste, del norte al sur, iraníes de todas las clases sociales llenaron las principales plazas y calles de Teherán y otras ciudades, reafirmando su inquebrantable apoyo a la República Islámica y sus principios fundamentales, y rechazando los complots respaldados por potencias extranjeras.

La gente ondeaba la bandera tricolor de la República Islámica de Irán, levantando retratos de su fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, y del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jhamenei, así como de los mártires que dieron sus vidas por el país.

Con una sola voz colectiva, proclamaron: “Continuaremos el camino sagrado de la Revolución. Honramos la gran memoria del Imam Jomeini y protegeremos su legado siguiendo la orientación de su justo sucesor, el ayatolá Jamenei”.

Pero, ¿qué motivó a millones de iraníes a salir a las calles ese día? ¿Qué los impulsó a renovar su compromiso con la Revolución Islámica?

¿Fue para enfrentar la enemistad secular del imperialismo anglosajón y su apoderado regional: el “perro rabioso de Asia Occidental”, el régimen sionista? ¿O fue para defender a la nación iraní contra los complots traicioneros de alborotadores mal orientados, decididos a la destrucción y el asesinato indiscriminado con el fin de desmantelar el estado de derecho que gobierna la República Islámica?

Los acontecimientos de las últimas semanas fueron mucho más insidiosos que cualquier intento previo por parte de Occidente y la entidad sionista para fomentar el caos en el país y así lograr el tan ansiado objetivo de un “cambio de régimen” en Irán.

Como lo describieron los iraníes, fue el “día trece”, una referencia a la guerra de 12 días impuesta al país por el régimen israelí y Estados Unidos en junio del año pasado, la cual también formaba parte del mismo proyecto de “cambio de régimen” que ha fracasado en varias ocasiones a lo largo de los años.

Si la guerra de 12 días representó la manifestación exterior de la hostilidad de Occidente e Israel hacia Irán y su tradición revolucionaria, el “día trece” fue un asunto mucho más sombrío: una conspiración interna dirigida por espías vinculados a Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo era continuar la guerra desde dentro.

La protesta comenzó cuando los comerciantes de las zonas comerciales de todo el país organizaron demostraciones pacíficas para protestar por la devaluación del rial frente al dólar estadounidense. Sin embargo, estas manifestaciones fueron secuestradas por alborotadores y terroristas pagados.

Los alborotadores y terroristas afirmaban falsamente que luchaban por la libertad de Irán, ignorando convenientemente la realidad de que, desde la Revolución Islámica de 1979, los iraníes han participado de manera constante en una amplia gama de ejercicios democráticos, desde elecciones hasta consejos municipales, la presidencia e, incluso, la Liderazgo de la Revolución Islámica.

Armados con fusiles de asalto automáticos, pistolas y explosivos suministrados por Israel y Estados Unidos, llevaron a cabo ataques despiadados contra oficiales de policía, personal de seguridad e incluso transeúntes inocentes. Las víctimas incluyeron a cientos de ciudadanos comunes, incluidas mujeres y niños, desde una enfermera en Karay hasta una niña de tres años en Kermanshah.

Este trágico balance reveló que, junto con su crueldad desenfrenada, estos terroristas respaldados por potencias extranjeras compartían otra característica con sus patrones israelíes y estadounidenses: la disposición a matar sin razón, especialmente cuando se trataba de mujeres y niños.

Más allá de la pérdida sin sentido de vidas humanas, los terroristas atacaron el mismo corazón de la identidad islámica y chií de Irán. Mezquitas, hosseiniyahs y otras estructuras sagradas fueron quemadas y profanadas.

Una amplia gama de propiedades públicas y privadas fue destruida: bancos, edificios gubernamentales, paradas de autobús, automóviles, vehículos públicos, cajeros automáticos, ambulancias, entre otros.

Incluso hospitales y clínicas no fueron perdonados. Los alborotadores asaltaron de manera bárbara estos santuarios de sanación, aterrorizando a los pacientes y, en varios casos, matando e hiriendo a médicos y enfermeras.

Si bien el gobierno se abstuvo de intervenir durante las primeras manifestaciones pacíficas, la creciente violencia terrorista lo obligó a actuar, no solo para detener la destrucción de propiedades públicas y privadas, sino también para proteger la vida de los ciudadanos y restaurar el orden.

En cuestión de días, la policía y los organismos de inteligencia, con la ayuda de ciudadanos vigilantes, identificaron y arrestaron a varios grupos vinculados a Israel, responsables de transformar las protestas pacíficas en una insurrección violenta. Los disturbios respaldados por Israel y Estados Unidos cesaron tan rápidamente como estallaron, una vez que sus líderes fueron expuestos y detenidos.

Sin embargo, el Líder de la Revolución Islámica reconoció que los terroristas restantes y sus patrocinadores occidentales e israelíes requerían una respuesta más allá de arrestos o guerra. Lo que se necesitaba era una renovación del vínculo sagrado entre la República Islámica y su pueblo.

Así que, el 12 de enero, la nación se levantó como una sola contra el enemigo y sus malévolos planes.

Independientemente de las diferencias políticas o ideológicas internas, millones de iraníes salieron a las calles, comprometidos con su gobierno para resistir las maquinaciones de Occidente y del régimen israelí, y seguir el camino de los mártires.

La gente demostró que, aunque puedan tener preocupaciones sobre temas económicos e inflación creciente, nunca permitirán que fuerzas hostiles externas secuestren sus demandas legítimas.

El pueblo de Irán, como en junio del año pasado, dio una respuesta decisiva y adecuada al enemigo.

* Ali Zeraatpisheh es un escritor y académico de investigación radicado en Teherán.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV