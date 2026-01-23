Jefe de AIEA: La diplomacia nuclear es el único camino sostenible

El jefe del órgano nuclear internacional enfatizó la necesidad de perseguir la diplomacia para una solución sostenible de la cuestión nuclear de Irán.

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, en una entrevista el jueves con el canal chino CGTN, aseguró que las comunicaciones entre Irán y el organimo no se han cortado por completo. “Debo decir que mantenemos un diálogo constante con Irán, especialmente con el ministro de Asuntos Exteriores y otras personas en Irán. Por lo tanto, estamos intentando reanudar nuestras actividades”, declaró.

Al justificar su insistencia en visitar las instalaciones nucleares iraníes dañadas durante los ataques de EE.UU. e Israel el pasado junio, Grossi se refirió a las reivindicaciones políticas y la propaganda creada por Occidente contra el programa nuclear pacífico del país persa y dijo: “A medio y largo plazo, debemos alcanzar un marco, un marco diplomático, un marco político que proporcione una estabilidad que ahora no existe”.

El director general de la AIEA, que aún no ha condenado el ataque ilegal a las instalaciones nucleares de Irán, consideró necesario que inspectores verifiquen dónde están las reservas de uranio enriquecido y que no hayan sido desviadas.

“Todos sabemos que esto debe resolverse de una forma u otra. Necesitamos recuperar el acceso. Y no creo que ni siquiera Irán lo niegue”, destacó.

El pasado 13 de junio, Israel inició una agresión de 12 días contra Irán, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó casi 1100 muertos. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares iraníes (Fordo, Natanz e Isfahán), protegidos por la AIEA, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.

Pese a la agresión, Irán, en una muestra de buena fe, firmó un acuerdo con la Agencia en El Cairo (Egipto) a principios de septiembre que le permitía a la AIEA restablecer la supervisión plena. Sin embargo, el acuerdo quedó suspendido en respuesta a la aprobación de una resolución política por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) a finales de septiembre que restableció las sanciones de la ONU a Irán, acusando al país de “incumplir” su parte del acuerdo nuclear de 2015.

La República Islámica de Irán, no obstante, ha dicho una y otra vez estar dispuesta a colaborar en pleno con la AIEA si se garantiza la seguridad de sus instalaciones nucleares.

De hecho, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ismail Baqai, declaró recientemente: “Seguimos siendo miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear y estamos comprometidos con el Acuerdo de Salvaguardias. Para implementar estos compromisos de salvaguardias, estamos impulsando la interacción con la Agencia, teniendo en cuenta la resolución parlamentaria que designó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional como el organismo responsable de esta cuestión”.

msr/ncl