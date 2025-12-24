Irán exige reglas claras y rechaza presión sobre inspecciones nucleares

Irán ha alertado que la presión política para la inspección de sus instalaciones nucleares dañadas no surtirá efecto mientras no exista un protocolo establecido.

“Hasta que se aclare esta cuestión, la presión política y psicológica y los seguimientos irrelevantes destinados a volver a inspeccionar las instalaciones bombardeadas y completar las operaciones del enemigo son inaceptables y no habrá respuesta a ellos”, ha subrayado el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, al margen de la reunión del gabinete ministerial llevada a cabo este miércoles.

En junio, durante la agresión estadounidense-israelí contra Irán, EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes en Fordo, Natanz e Isfahán, en una clara violación del derecho internacional y del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Eslami ha afirmado que el artículo 68 del Acuerdo de Salvaguardias se refiere únicamente a accidentes y daños naturales, “no a ataques militares ni a guerras”.

“Si la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) considera aceptables los ataques militares contra instalaciones nucleares protegidas, debe aprobarlos y declararlos explícitamente, pero si tales ataques son ilegales, deben ser condenados y los procedimientos posbélicos deben definirse claramente”, ha subrayado.

El jefe de la OEAI ha puesto de relieve que hasta que la AIEA no defina formalmente dichas condiciones, “Irán no aceptará demandas de nuevas inspecciones de los sitios dañados”.

En cuanto a las cooperaciones de Irán con la AIEA, Eslami ha declarado que ningún país en la historia ha cooperado con la agencia en la medida en que lo ha hecho Irán.

“Hasta ahora no existe ni un solo informe en el que los inspectores de la AIEA hayan señalado falta de conformidad o desviación de las normas de salvaguardias”, ha añadido.

Tras resaltar que las actividades nucleares de Irán siguen siendo totalmente pacíficas, el funcionario iraní ha calificado la presión actual de los países occidentales como políticamente motivada, así como destinada a dañar y debilitar al pueblo iraní.

Eslami calificó el informe, las declaraciones y las referencias realizadas durante la sesión del Consejo de Seguridad como “completamente poco profesionales y carentes de fundamento jurídico”.

Al hacer alusión al apoyo de China y Rusia al caso nuclear iraní, ha manifestado que la medida de la troika europea y Estados Unidos, respaldada por el lobby israelí, no tiene fundamento legal y no es ejecutable.

También, Eslami ha anunciado un festival multimedia nacional titulado Tecnología nuclear para la vida. Ha detallado que esta iniciativa tiene como objetivo contrarrestar la desinformación y las narrativas distorsionadas sobre el programa nuclear de Irán, presentando relatos de múltiples capas a través de la participación del público y los medios de comunicación.

mbn/msr/tqi