‘Irán defiende su derecho nuclear ante imposiciones de Occidente’

Un politólogo destacó la firmeza de Irán en la defensa de su derecho al desarrollo de energía nuclear sin injerencias externas, frente a las imposiciones de Occidente.

“Irán no acepta imposiciones, menos aún cuando aquellos que pretenden llevar a cabo esa política de presión son los principales sostenedores del único ente en la región de Asia Occidental que posee armas nucleares, como es el caso del régimen sionista israelí”, afirmó el analista internacional Pablo Jofré Leal señaló en una entrevista con HispanTV.

El experto destacó que, desde la Revolución Islámica, Irán defiende su soberanía, dignidad, integridad territorial y derecho a la autodeterminación, rechazando toda injerencia extranjera.

Además, Jofré Leal añadió que el desarrollo misilístico iraní responde de manera defensiva a amenazas concretas y funciona como elemento disuasorio frente a Israel y las potencias occidentales, condicionando asimismo el futuro de las negociaciones.

Irán y EE.UU. llevaron a cabo una primera ronda de diálogos en Mascate, capital de Omán. Tras ocho horas de conversaciones indirectas, el ministro iraní de Exteriores, Seyed Abás Araqchi, calificó el proceso de un “buen comienzo” y señaló que podría seguir.

Los funcionarios iraníes han manifestado que la principal exigencia de Teherán en las conversaciones de Mascate, capital de Omán, es el levantamiento efectivo y verificable de las sanciones económicas y financieras que pesan sobre la nación.

En respuesta a las retóricas bélicas, la República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas, ni presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

