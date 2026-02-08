Mexicanos marchan en defensa de la soberanía latinoamericana

Mexicanos repudian el imperialismo estadounidense que avanza contra pueblos del mundo.

El Frente Antimperialista Mexicano convocó a marchar en la Ciudad de México este 7 de febrero para repudiar el injerencismo imperialista del Gobierno de los Estados Unidos y exigir la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, a poco más de un mes de haber sido secuestrados en medio de una invasión militar estadounidense.

Ante la presión que sigue ejerciendo la administración de Donald Trump para que México y los países que así lo hagan, desistan de su solidaridad y tratos comerciales con Cuba, los manifestantes respaldan a su gobierno y llaman a la unidad popular.

El Frente Antimperialista está conformado por organizaciones sociales, políticas, campesinas y sindicales que buscan defender su soberanía como pueblos y contrarrestar las narrativas que el occidente colectivo impulsa en medios de comunicación hegemónicos.

Los manifestantes siguen llamando a la unidad de las bases sociales y populares en México y América Latina para hacerle frente al injerencismo imperialista estadounidense.

Sara Morales Gallego, Estado de México.

