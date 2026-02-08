Unicef: 37 niños han muerto en ataques israelíes en Gaza en 2026

Al menos 37 niños han muerto en Gaza desde enero de 2026, advirtió Unicef, que alerta sobre la constante exposición a ataques y el colapso de los servicios de salud, agua y educación.

A través de un informe publicado el viernes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha anunciado que al menos 37 menores han muerto en el enclave desde el inicio del año, advirtiendo que las condiciones en la Franja de Gaza siguen siendo “extremadamente frágiles y mortales” para los niños.

Unicef indicó que los niños continúan expuestos a ataques aéreos, mientras sufren el colapso de servicios esenciales como la atención sanitaria, los sistemas de agua y la educación.

Además, subrayó que mantener el alto el fuego es clave para poner fin a su sufrimiento y advirtió que la situación actual mantiene a los menores en constante vulnerabilidad, incluso fuera de períodos de gran escalada. El organismo recordó que el mes pasado informó que más de 100 niños murieron en Gaza durante los tres meses posteriores al alto el fuego de octubre.

Por su parte, el portavoz del Unicef, James Elder, declaró a periodistas en Ginebra que esto significó que casi un niño murió cada día durante lo que se suponía debía ser un período de calma.

Las víctimas —60 niños y 40 niñas— fallecieron en ataques aéreos, ataques con drones, bombardeos de tanques y fuego real, y la organización indicó que la cifra real probablemente sea mayor debido a informes incompletos y a las limitaciones de acceso.

Sistema educativo devastado

Junto a la crisis humanitaria, la situación educativa también ha sido calificada de “extremadamente preocupante”. Unicef anunció el inicio de una amplia campaña para reincorporar a cientos de miles de niños a las escuelas en Gaza, una región donde gran parte de la infraestructura educativa fue destruida durante la guerra. La organización advirtió que la continuación de la situación actual podría provocar la pérdida de toda una generación.

Según Unicef, aproximadamente dos años y medio de ataques a escuelas han puesto en grave riesgo el futuro educativo de los niños. Casi el 90 % de las escuelas en Gaza han resultado dañadas o completamente destruidas desde el inicio de la guerra, y más de 700 000 niños en edad escolar han quedado privados de educación formal.

El portavoz de Unicef destacó que la agencia está ampliando uno de los programas de educación de emergencia más grandes del mundo dentro de Gaza.

Actualmente, más de 135 000 niños reciben apoyo educativo en más de 110 centros, muchos de ellos instalados en tiendas de campaña. Unicef planea aumentar esta cifra a más de 336 000 niños para finales de este año, lo que equivale a la mitad de los niños en edad escolar de Gaza.

La organización también se ha fijado como meta que, para 2027, todos los niños de Gaza puedan regresar a la educación presencial, siempre que las condiciones de seguridad y humanitarias lo permitan. Unicef reiteró la necesidad urgente de proteger a los civiles, especialmente a los niños, y de garantizar el acceso continuo a servicios esenciales.

Según autoridades sanitarias palestinas, desde el alto el fuego las fuerzas israelíes han asesinado al menos a 527 palestinos y han herido a otros 1447. Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, más de 72 000 palestinos han muerto y más de 171 650 han resultado heridos, la mayoría mujeres y niños, mientras cerca del 90 % de la infraestructura de Gaza ha sido destruida.

ayk/rba