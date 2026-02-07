Irán y Catar dicen que preservar paz es responsabilidad regional

Los cancilleres de Irán y Catar han reiterado que salvaguardar la estabilidad y la paz regionales es una responsabilidad compartida de todos los países de la región.

Durante una reunión en Doha, capital de Catar, el ministro iraní de Exteriores, Seyed Abás Araqchi, y su homólogo catarí, Muhamad bin Abdulrahman Al-Thani, han discutido este sábado temas de interés común, incluida la nueva ronda de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, efectuada el viernes en Omán.

“Ambas partes destacaron la responsabilidad compartida de todos los países de la región [de Asia Occidental] para ayudar a preservar y salvaguardar la seguridad y la estabilidad sostenibles en la región”, según un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Irán tras la reunión.

La nota indica que Araqchi había informado a Muhamad bin Abdulrahman, quien es también el primer ministro de Catar, sobre los intercambios diplomáticos entre Irán y Estados Unidos en Mascate, capital de Omán.

El máximo diplomático persa también ha reconocido la “importante contribución” de Catar a los esfuerzos para resolver las disputas entre Teherán y Washington relacionadas con el programa nuclear iraní.

Catar espera que pláticas conduzcan a un acuerdo integral entre Irán y EEUU

La Cancillería de Catar, por su parte, ha emitido una declaración similar tras la reunión de los dos diplomáticos, en la que ha acogido con beneplácito las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y expresado su esperanza de que condujeran a un acuerdo integral que beneficiara a ambas partes, a la vez que fortaleciera la seguridad y la estabilidad regionales.

Tanto Teherán, como Washington han elogiado la primera ronda de las pláticas. Araqchi, quien encabeza la delegación iraní en los encuentros, ha calificado las discusiones de “un buen comienzo”, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que sus representantes tuvieron “muy buenas discusiones” con Irán y agregó que las negociaciones continuarán “a principios de la próxima semana”.

Las pláticas se produjeron tras una escalada de tensiones entre las partes a principios de enero, debido a las amenazas de Trump de recurrir a una acción militar contra Irán si éste no negocia un nuevo acuerdo. A cambio, Teherán advirtió que respondería con decisión a cualquier provocación.

Posteriormente, funcionarios de ambos países intentaron rebajar la tensión y anunciaron planes para una nueva ronda de conversaciones nucleares, ocho meses después del fracaso de las negociaciones previas tras la contribución de Estados Unidos a una agresión militar israelí contra Irán.

