Países árabes acogen con beneplácito diálogos indirectos Irán-EEUU

Irak, Catar, Egipto y Kuwait han saludado las conversaciones indirectas entre Irán y EE.UU., organizadas por Omán en pro de la estabilidad regional.

“La región atraviesa una fase sensible que requiere que las cuestiones se solventen mediante el diálogo y la negociación, lejos de la lógica de la violencia”, ha declarado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Fuad Husein, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, en Bagdad.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar ha apoyado la iniciativa, reiterando los esfuerzos de desescalada, la resolución de conflictos por la vía diplomática y el fortalecimiento de la paz y la estabilidad de la región.

Asimismo, en un comunicado oficial, la Cancillería egipcia ha expresado respaldo al reinicio de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos con la mediación del Sultanato de Omán.

En este sentido, El Cairo ha destacado la posición del presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, respaldando los esfuerzos para reducir las tensiones y lograr una solución pacífica y sostenible a las divergencias.

Además, el Ministerio de Exteriores de Kuwait, en un comunicado, ha expresado su esperanza de que estas conversaciones conduzcan a un acuerdo integral que contribuya a satisfacer los intereses de ambas partes y a mantener la seguridad y la estabilidad de la zona.

Igualmente, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, ha calificado de “muy serias” las conversaciones entre Irán y EE.UU., ya que fue una oportunidad para aclarar las posiciones de ambas partes e identificar áreas para un posible progreso.

La delegación iraní que participa en las negociaciones con Estados Unidos está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, e integra a sus viceministros político y económico, Mayid Tajt Ravanchi y Hamid Qanbari, respectivamente, así como al portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, junto con otros diplomáticos.

Por su parte, la delegación estadounidense está encabezada por el enviado especial del presidente Donald Trump para Asia Occidental, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno del presidente, quienes lideran los encuentros en representación de Estados Unidos.

Tras la conclusión de las conversaciones, el canciller iraní ha calificado esta ronda como “un buen comienzo” y ha afirmado que ambas partes acordaron continuar diálogos, pero esto dependerá de la otra parte y, por supuesto, de las decisiones que se tomen en Teherán.

