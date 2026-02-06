Canciller iraní parte de Omán a Doha tras diálogos indirectos con EEUU

El canciller iraní ha partido de Mascate, capital omaní, con destino a Doha, capital catarí, tras concluir nueva ronda de conversaciones indirectas entre Irán y EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha viajado este viernes por la noche a Catar para asistir al 17º Foro de Al Jazeera, organizado por el centro de estudios de dicho medio de información, en el que participará en calidad de invitado especial.

El aludido foro funciona como una plataforma de diálogo sobre las principales cuestiones políticas, económicas y mediáticas de alcance global y regional, con un marcado énfasis en Asia Occidental.

Se prevé que el jefe de Diplomacia persa pronuncie un discurso en dicho evento el sábado y que mantenga conversaciones con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

La partida tuvo lugar pocas horas después de la conclusión de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington, mediadas por Omán.

En sus declaraciones después de la reunión en Mascate, Araqchi calificó la última ronda de conversaciones como un “buen comienzo” y señaló que el proceso podría seguir.

“La continuación de los diálogos depende de que se realicen consultas en las capitales para definir cómo seguir adelante”, afirmó al término del encuentro.

Los funcionarios iraníes han señalado que la principal exigencia de Teherán en las conversaciones de Mascate es el levantamiento efectivo y verificable de las sanciones económicas y financieras que pesan sobre la nación.

Respecto al programa nuclear pacífico de Irán, Teherán sostiene que el enriquecimiento en su propio territorio constituye un derecho legal y lo ha calificado como una línea roja en las negociaciones.

