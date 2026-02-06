Ejército iraní: FFAA listas para defender integridad territorial del país

Un alto castrense iraní ha afirmado que las Fuerzas Armadas de Irán están dispuestas a defender la Revolución Islámica y la integridad territorial.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, bajo el liderazgo sagaz del comandante en jefe [el Líder, el ayatolá Seyed Ali jamenei] y el respaldo del pueblo, defenderán con firmeza la religión, la Revolución y la integridad territorial del país en todo momento y lugar”, ha declarado el comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército iraní, el general de brigada Ali Yahanshahi, durante el acto conmemorativo “Recordando a los Compañeros”, celebrado este viernes en Kermán, sur de Irán.

Al rendir homenaje a los veteranos de la Defensa Sagrada durante los ocho años de la guerra impuesta, ha destacado que los veteranos son “los íconos de la resistencia del pueblo iraní”, subrayando que la fortaleza actual de la nación se construye sobre años de fe, sacrificio y compromiso de dichos combatientes y sus familias.

En cuanto a la capacidad defensiva de Irán, ha señalado que la Fuerza Terrestre del Ejército cuenta con personal altamente entrenado y equipado, y que está modernizando tácticas, contenidos educativos y tecnología, incorporando lecciones aprendidas de conflictos recientes.

“El nuevo equipamiento de las fuerzas terrestres se basa en cuatro características: precisión de ataque, alcance extendido, capacidad de integración en red e inteligencia. El uso de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial y el láser, junto con ejercicios tácticos continuos, ha elevado notablemente el nivel de preparación de las unidades”, ha apostillado.

Ha aseverado que los enemigos buscan la desintegración del país persa, debilitando las creencias religiosas y revolucionarias. “Sin embargo, el pueblo de Irán, con vigilancia y apoyándose en las experiencias del pasado, ha resistido frente a estas conspiraciones”, ha agregado.

mep/msr/tmv