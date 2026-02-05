CGRI de Irán incauta dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado la incautación de dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico.

La Fuerza Naval del CGRI ha informado que ha detenido este jueves dos petroleros, junto con sus tripulaciones, que estaban involucrados en operaciones organizadas de “contrabando de combustible” en las aguas que rodean la isla Farsi, en aguas del Golfo Pérsico.

Según el informe, se encontraron más de un millón de litros de combustible de contrabando en las embarcaciones. Además, los 15 tripulantes extranjeros de los buques confiscados fueron presentados ante las autoridades judiciales.

De acuerdo al informe, estos dos petroleros operaban en esta zona como parte de “una red de contrabando organizada” durante los últimos meses, y las fuerzas iraníes los incautaron después de llevar a cabo actividades de “inteligencia, vigilancia y seguimiento operativo”.

Irán ha informado en diversas ocasiones sobre la interceptación de buques involucrados en el contrabando de combustible, en un contexto en el que los precios minoristas del diésel en el país son de los más bajos del mundo, lo que convierte el tráfico ilegal en una operación altamente rentable.

Las Fuerzas Armadas de Irán han reiterado en múltiples ocasiones que las aguas territoriales del país nunca serán un refugio seguro para los contrabandistas.

ght/ctl/tmv