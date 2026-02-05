Jefe de ONU alerta de impacto de embargo petrolero de EEUU contra Cuba

El secretario general de la ONU ha advertido de un colapso humanitario en Cuba por el embardo de petróleo impuesto por Estados Unidos sobre la isla.

“El secretario general está sumamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsará, si no se satisfacen sus necesidades petroleras”, declaró el miércoles Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.

El vocero subrayó que durante más de tres décadas, la Asamblea General de la ONU también ha pedido constantemente el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

“El secretario general insta a todas las partes a proseguir el diálogo y el respeto del derecho internacional”, afirmó.

La advertencia de la ONU se produjo en medio de una grave escasez de combustible en Cuba que ha provocado horas de apagones, incluso en La Habana, la capital, así como un aumento en los precios de los alimentos y el transporte.

Estados Unidos aplicó sus sanciones económicas a Cuba tras la victoria de la Revolución Cubana en 1959. E país norteamericano intensificó sus medadas coercitivas contra la isla caribeña hasta que se convirtieron en un embargo total en 1962.

La Mayor de las Antillas ha estado durante mucho tiempo en las garras de una crisis económica y dependía de Venezuela para su petróleo hasta que las fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una redada en su residencia en Caracas el mes pasado.

Posteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reivindicó el control del petróleo venezolano y prometió privar a Cuba de este producto. El magnate ha calificado a Cuba de una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos y ha declarado que quiere llegar a un acuerdo con los líderes cubanos, sin especificar cómo sería dicho acuerdo, para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla.

Trump también ha amenazado con imponer aranceles a cualquier otro país que intervenga para ayudar, lo que ha generado preocupación en México, que actualmente es el principal proveedor de petróleo de la isla.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró el martes que su país estaba utilizando todas las vías diplomáticas para asegurar los envíos de crudo a Cuba, mientras que advirtió sobre una crisis humanitaria en este país.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó duramente la amenaza arancelaria de Trump, afirmando que Trump planeaba asfixiar la economía cubana con un pretexto falso e infundado. Asimismo, declaró una emergencia internacional, afirmando que la medida de Trump constituye una amenaza inusual y extraordinaria.

msm/tqi