Rusia pide prudencia a EEUU: Atacar Irán peligra toda la región

Rusia ha vuelto a advertir de que una nueva agresión militar a Irán tendrá consecuencias “peligrosas” para toda la región, esperando que EE.UU. actúe con “prudencia”.

“Esperamos que Estados Unidos y sus aliados recurran a la prudencia y se comporten de forma más constructiva. Cualquier solución militar es inaceptable, peligrosa y podría tener consecuencias regionales”, ha declarado Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), según ha informado este jueves la agencia oficial rusa de noticias TASS.

Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Irán y Estados Unidos. Las tensiones escalaron a inicios de enero tras la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de una intervención militar, citando inicialmente las protestas internas en Irán que se tornaron violentas tras llamamiento de Washington y el régimen de Israel a la violencia.

Aunque las manifestaciones cesaron, Washington mantuvo la presión, cambiando su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán. A pesar de que los dos países han acordado reiniciar las negociaciones nucleares el viernes en Omán, el republicano volvió a amenazar el miércoles con acciones severas si Teherán reanuda su programa nuclear al que acusa, sin pruebas de perseguir fines militares.

Nebenzia ha denunciado el apoyo de Occidente a disturbios en Irán y sus esfuerzos para “denigrar” a la República Islámica en el Consejo de Seguridad en nombre de supuesta violación de los derechos humanos.

“El 15 de enero, a petición de Estados Unidos, se organizó una reunión del Consejo de Seguridad y, como era previsible, las declaraciones de las delegaciones occidentales se redujeron únicamente a acusaciones contra Teherán”, declaró.

Sin embargo, el diplomático ha destacado que Rusia “y varios otros colegas constructivos del Consejo” han dejado claro al mundo que las verdaderas amenazas a la paz y la seguridad internacionales no provienen del país persa, sino “desde las flagrantes amenazas de usar la fuerza contra Irán hasta la injerencia en sus asuntos internos”.

Irán, a su vez, ha dicho estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones, como para una guerra con Estados Unidos, señalando que la pelota está en el tejado de Washington.

Teherán ha reiterado una y otra vez que no quiere una guerra, avisando que un conflicto incendiaría toda Asia Occidental. En este sentido, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, alertó últimamente a Estados Unidos de que “si inicia la guerra, esta vez será una guerra regional”.

ftm/tqi