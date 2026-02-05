Informe: Trump debería leer la historia; Irán nunca se rendirá

Un artículo asegura que Trump no podrá hacer rendir a Irán con una acción militar, avisando que esa medida sería “el error de política exterior más costoso” de su mandato.

El artículo, titulado “El plan de Trump para obligar a Irán a rendirse es un error fatal”, publicado el miércoles en Middle East Eye, insiste en que el presidente estadounidense, Donald Trump, “está fundamentalmente equivocado” si cree que puede hacerle a la República Islámica lo que le hizo a Venezuela, es decir lanzar un ataque relámpago para derrocar el liderazgo del país y dominar sus recursos.

David Hearst, autor del artículo, opina que Israel y Estados Unidos creen que han debilitado militarmente la República Islámica tras la agresión que llevaron a cabo en junio de 2015 al suelo iraní, destruyendo tres instalaciones nucleares clave del país.

“Tanto Trump como [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu están ebrios de poder por las acciones militares que han llevado a cabo hasta ahora. Ambos se creen dueños del universo”, se lee en el artículo, alertando que las evaluaciones de Washington de la supuesta debilidad de Irán son totalmente “erróneas”.

Irán no es Venezuela

El autor insiste en que “antes de que comience la próxima ola de locuras, vale la pena señalar un hecho muy obvio: Irán no es Venezuela”. Según el artículo, Irán a diferencia del país sudamericano, cuenta con una amplia red de aliados regionales, conocida como el ‘Eje de Resistencia’, dispuesta a entrar en combate en cualquier momento en apoyo de Teherán.

La segunda gran diferencia entre los dos países es el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien “es el líder espiritual de decenas de millones de musulmanes chiíes en todo el mundo” y con gran respaldo regional.

El autor advierte de que, si Israel y EE.UU. lanzan una nueva agresión a Irán, la respuesta de Teherán será muy diferente y no será limitada. “Esto significa que su respuesta no estaría limitada por intentos de moderar o limitar la guerra subsiguiente”, matiza.

El artículo afirma que “una guerra como esta sería imposible de limitar geográficamente. Irán tiene un alcance que se extiende desde el Cáucaso hasta Yemen, desde el Líbano hasta Afganistán”.

Conforme al autor, un ataque a Irán se convertiría en una guerra regional a gran escala. “Trump y Netanyahu tienen el poder de iniciar una tercera Guerra del Golfo (Pérsico), pero ninguno de los dos puede detenerla”, afirma.

Irán jamás se rendirá ante “un matón colonial” llamado Trump

En cuanto a la posibilidad de que un ataque estadounidense a Irán podría darle a Washington el control sobre las vastas reservas de petróleo iraní, el artículo recuerda décadas de la lucha del país contra el imperialismo para obtener su independencia, señalando que un país que ha sobrevivido a ocho años de la guerra de Irak (1980-88), y resistido ante las sanciones y asesinato de sus científicos, no se replegará ante las presiones de “un matón colonial” como Trump.

El artículo concluye insistiendo en que “Trump debería leer la historia” antes de recurrir a cualquier acción militar contra Irán, a la que describe como “el error de política exterior más costoso de su presidencia”.

Irán ha dicho estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones sobre su programa nuclear, como para una guerra con Estados Unidos, señalando que la pelota está en el tejado de Washington.

Teherán ha reiterado una y otra vez que no quiere una guerra, avisando que un conflicto incendiaría toda Asia Occidental. En este sentido, el Líder de Irán alertó últimamente a Estados Unidos de que “si inicia la guerra, esta vez será una guerra regional”.

