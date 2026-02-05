Amigos de Carta de ONU condenan medida de UE contra CGRI de Irán

Mediante un comunicado publicado el miércoles, los Estados miembros del grupo criticaron enérgicamente las acusaciones infundadas del bloque comunitario contra la República Islámica de Irán y su fuerza élite militar, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).
El grupo, conformado por diecisiete países, rechazó firmemente tales enfoques políticos y consideró estas medidas ilegales como una clara violación de las normas fundamentales del derecho internacional, incluido el principio de igualdad de los Estados soberanos y la no injerencia en los asuntos internos de los otros países, recalcando que contradicen también la letra y el espíritu de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La declaración hizo énfasis en que los países no pueden imponer acciones ilegales contra las fuerzas armadas y constitucionales de otro Estado soberano, entre ellas, la atribución de etiquetas infundadas como “terroristas” o medidas coercitivas unilaterales.
“Esas acciones ilegales establecen un precedente peligroso y socavan directamente los esfuerzos genuinos de la lucha contra el terrorismo, además de que sirven a los intereses siniestros de los grupos terroristas y contradicen los compromisos de los Estados con combatir este fenómeno”, reza el documento.
El grupo reconoció los esfuerzos de Irán y sus Fuerzas Armadas, especialmente el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, para enfrentar y prevenir el terrorismo en la región, incluso en la lucha y la derrota de Daesh, y al mismo tiempo, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Islámica de Irán, uno de los miembros fundadores del grupo.
El CGRI se encuentra en la primera línea de la lucha contra el terrorismo y es un símbolo de sacrificio frente a la agresión del régimen baasista de Sadam Husein durante la Defensa Sagrada de ocho años frente a Irak, y el terrorismo de Al-Qaeda y Daesh. De hecho, es una estructura patriótica que sustenta la seguridad nacional y la cooperación regional frente a cualquier amenaza terrorista.
La Unión Europea (UE), al formular acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán y estigmatizar al glorioso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, declaró el pasado jueves a esta fuerza élite como organización terrorista.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán tachó de ilegal la medida y aseveró que el término “terrorismo” debería aplicarse a las fuerzas militares de la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por sus “misiones ilegales” y los crímenes contra “millones de civiles inocentes” en África, Irak y Afganistán.
msm/tqi