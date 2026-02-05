Estudiantes toman las calles de Los Ángeles en protesta contra Trump

Más manifestaciones en contra de la administración de Trump surge por todo el país, en Los Ángeles estudiantes dejan las clases y salen a las calles a protestar.

Miles de estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias de la ciudad abandonaron este día los salones de clase y salieron a las calles a protestar en contra de la administración del presidente Trump y de sus tácticas que ellos consideran crueles, peligrosas e inhumanas.

No fue una protesta exclusiva de hijos de inmigrantes, este día se unieron de todas las razas, piden por que las redadas finalicen, en las calles hay un total apoyo para los estudiantes.

Este tipo de activismo liderado por estudiantes data de la década de los 60s, cuando alumnos de la parte este de la ciudad utilizaban estas marchas como una poderosa herramienta de activismo, en ese entonces de la desigualdad en contra de los méxico americanos de la ciudadanía.

Ahora es una nueva generación de estudiantes que continúan con esa tradición y exigen cambios a una política antiinmigrate que está aterrorizando, separando familias y hasta quitándole la vida a ciudadanos estadounidenses.

No es la primera vez que estudiantes en Los Ángeles dejan las aulas y salen a protestar en contra de la administración de Trump, lo hicieron semanas después de que asumió el cargo, este día mandaron el mensaje claro de que no será la última vez.

Muchos de los estudiantes presentes son hijos de padres indocumentados y dijeron que su presencia es para hablar por ellos y por sus esfuerzos de dejar sus países en busca de un futuro mejor.

Fernando Mejia, LA

rfm/tqi