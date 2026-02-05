CNE de Colombia excluye a Cepeda de consulta; Petro denuncia “golpe”

El presidente de Colombia, denunciando la decisión del Consejo Electoral contra el precandidato Iván Cepeda, la ha tachado de un “golpe al derecho de ser elegido”.

En una nota emitida el miércoles en su cuenta en X desde Washington (EE.UU.), el mandatario colombiano, Gustavo Petro, arremetió contra el Consejo Nacional Electoral por rechazar la participación de Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo para elegir un único candidato presidencial de ese sector.

“Estamos ante un golpe del CNE ante (sic) el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela (recurso de amparo) para restablecer la Constitución y la Convención americana”, criticó Petro.

Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para cosntituir las mayorías de la Camara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia.



Estamos ante un golpe electoral https://t.co/al9UMDDOrB — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

Con una votación de seis a favor y cuatro en contra, el CNE denegó el miércoles la posibilidad de que el favorito Cepeda representara a la coalición de izquierda, argumentando que el senador petrista ya participó en la consulta realizada el pasado 26 de octubre para escoger al candidato del Pacto Histórico, en la cual fue elegido con 1 540 391 votos, el 65,13 % del total, por lo que, según la normativa electoral, no está habilitado para competir en más de una consulta.

Sin embargo, el equipo de Cepeda ha resaltado que la consulta de octubre fue de carácter partidista y no interpartidista. El mismo precandidato describió como “antidemocrática” y “arbitraria” la decisión del CNE.

“El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico, y mediante una decisión ha revocado mi inscripción a la consulta”, repudió Cepeda.

El senado izquierdista ya había anunciado el martes que si se le denegaban participar en la consulta del 8 de marzo, se inscribiría directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas el 8 de marzo para escoger a los candidatos definitivos de la izquierda y la centro-derecha y también elegir a los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Cepeda, político y filósofo de 63 años, ha sido una de las voces más fuertes en el país contra la violencia política y ha prometido cambiar esta realidad si alcanza la presidencia en 2026, siguiendo el legado del actual presidente, Gustavo Petro.

