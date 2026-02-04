14 000 docentes iraníes condenan medida ilegal de UE contra CGRI

Más de 14 000 profesores universitarios iraníes han condenado la designación del Cuerpo de Guardianes de Irán por la Unión Europea como organización terrorista.

En un comunicado emitido el martes, 14 237 académicos de universidades de todo Irán calificaron la decisión de la Unión Europea (UE) de “ilegal, irresponsable e inhumana”, señalando que la medida se produce tras los fallidos esfuerzos de Occidente por desestabilizar Irán.

“Tras el fracaso de Occidente en derrocar el Sistema islámico, que se materializó en la mayor guerra terrorista contra la nación iraní, los ministros de Exteriores de los países europeos, en una acción ilegal y amenazante, incluyeron al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en la lista de grupos terroristas”, reza el comunicado.

El jueves pasado, los ministros de Exteriores de los Veintisiete anunciaron su decisión de incluir al CGRI en su llamada lista de organizaciones terroristas del bloque, acusándolo de “reprimir” las protestas violentas acaecidas en el país a principios de enero, apoyadas desde el exterior.

UE busca arrastrar a EEUU a una nueva guerra con Irán

Los profesores argumentaron que la medida constituye una extralimitación política y legal destinada a legitimar la presión y una posible acción militar contra Irán.

“Esta acción hostil e intervencionista de los gobiernos europeos tiene como objetivo incitar a [el presidente estadounidense Donald] Trump a lanzar un ataque militar contra Irán, legitimar la agresión militar y presentar al Cuerpo de Guardianes como agente de represión contra el pueblo iraní, con el fin de vengarse del pueblo iraní, que una vez más apoyó el sistema islámico y se distanció de los alborotadores y terroristas”, agrega la nota.

A finales del mes pasado, las dificultades económicas, causadas y exacerbadas por años de sanciones occidentales, desencadenaron una ola de protestas pacíficas entre comerciantes en Teherán y otras ciudades, las cuales se tornaron violentas el 8 y 9 de enero debido al apoyo político y armamentístico de Estados Unidos e Israel a agitadores y terroristas.

La violencia provocó graves daños a la propiedad pública y privada, con una destrucción generalizada de comercios, instituciones gubernamentales e instalaciones de servicios públicos, y la muerte o heridas de miles de personas, incluidos civiles y fuerzas del orden.

Los docentes universitarios dijeron además en el comunicado que los gobiernos europeos buscan presentar al Cuerpo de Guardianes como una fuerza represiva interna, mientras que las fuerzas de seguridad iraníes son víctimas del terrorismo.

Europa le debe su seguridad actual al Cuerpo de Guardianes

Los firmantes declararon que Europa le debe su actual seguridad a las acciones de las Fuerzas Armadas iraníes, incluyendo el Cuerpo de Guardianes y comandantes como el teniente general Qasem Soleimani —asesinado en 2020 en un ataque estadounidense en Bagdad—, quien jugó un papel decisivo en la derrota del grupo terrorista Daesh.

La declaración instó a los gobiernos europeos a distanciarse de las políticas hostiles de Estados Unidos, evitando fomentar la confrontación militar o dejarse arrastrar por las estrategias de escalada asociadas con Trump y, en su lugar, a actuar con una mayor racionalidad política y moderación.

Europa carece de autoridad moral para designar el CGRI como terrorista

Recordando el pasado colonial de Europa, los docentes afirmaron que los Estados europeos carecen de la autoridad moral para designar a otros como terroristas, señalando que los gobiernos occidentales han apoyado el terrorismo de Estado en otros lugares.

Enfatizaron que el CGRI es una fuerza militar oficial y constitucionalmente reconocida de la República Islámica, y que etiquetar a las Fuerzas armadas de un país como terroristas viola las normas internacionales y la soberanía del Estado.

Los profesores expresaron su pleno apoyo al CGRI y agradecieron a sus miembros por su servicio, afirmando que la designación occidental de la fuerza no la debilitará ni disminuirá su apoyo interno. Por el contrario, según el comunicado, tales acciones fortalecerán la determinación de las Fuerzas Armadas iraníes y aumentarán su popularidad entre la opinión pública iraní.

Los firmantes afirmaron que incluir a la fuerza élite en una lista de terroristas será considerado por ellos como una “insignia de honor”, lo que reforzará la legitimidad y la eficacia del cuerpo.

ftm/ncl/hnb