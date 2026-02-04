Axios: Israel presiona a EEUU para atacar a Irán; Trump es reticente

Israel ha estado presionando a Donald Trump para que autorice un ataque contra Irán, pero el presidente republicano se ha mostrado reticente, dice un informe.

El portal Axios informó el martes que el jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, había instado al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, a lanzar un ataque contra Irán durante una reunión en Washington el fin de semana.

Sin embargo, Zamir no logró persuadir a su homólogo estadounidense de que atacar a Irán sería la medida correcta. “Es seguro afirmar que nada de esa reunión cambió su opinión ni la del presidente sobre atacar a Irán”, declaró un funcionario estadounidense, citando al informe, refiriéndose a Caine y el presidente estadounidense, Donald Trump.

La fuente insistió en que “en realidad, son los israelíes quienes quieren un ataque”, afirmando que “el presidente simplemente” aún no está dispuesto a hacerlo.

Israel lanzó una agresión militar a Irán en junio de 2025, apuntando a instalaciones civiles, militares y nucleares del país. A los bombardeos se sumó Estados Unidos, con ataques a tres sitios nucleares clave del país. Irán respondió a la ofensiva con fuerza e impuso un alto el fuego a los agresores el 24 de junio.

El informe de Axios se publica en un momento en que la amenaza de una confrontación militar entre Irán y Estados Unidos se ha reducido en los últimos días, tras las declaraciones de ambas partes de que podrían reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

La amenaza se intensificó la semana pasada después de que el magnate republicano anunciara que había ordenado a los recursos militares estadounidenses que navegaran hacia aguas cercanas a Irán.

Las autoridades iraníes respondieron advirtiendo que incluso una mínima agresión al país desencadenaría una reacción masiva, y afectaría las bases militares de Estados Unidos en toda la región y todos los objetivos israelíes en los territorios ocupados palestinos.

Axios citó a otro funcionario estadounidense, quien afirmó que el presidente “realmente no quiere llevar a cabo” el ataque. También citó a tres asesores de alto rango de Trump que afirmaron que el mandatario se había mostrado a favor de un ataque contra Irán después de que el país se viera afectado por disturbios a principios de enero, apoyados desde el exterior.

Las fuentes dijeron que Trump y muchos de su entorno cercano ahora dudan de que un ataque militar contra Irán sea la decisión correcta.

Teherán ha ultimado la planificación para negociaciones con Washington, enfatizando que está listo para un diálogo respetuoso y sin presiones. Cabe recordar que las autoridades iraníes han rechazado anteriores demandas ilegítimas de EE.UU. como condiciones para un acuerdo nuclear, incluido un cese total del programa de enriquecimiento nuclear del país y límites a su capacidad de misiles.

