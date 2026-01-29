Rubio: 40 000 fuerzas de EEUU están al alcance de misiles de Irán

El secretario de Estado de EE.UU. ha reconocido que todas las fuerzas estadounidenses desplegadas en Asia Occidental están al alcance de misiles y drones de Irán.

“Tenemos entre 30 000 y 40 000 soldados estadounidenses estacionados en ocho o nueve instalaciones en esa región. Todos están al alcance de miles de vehículos aéreos no tripulados [UAV] unidireccionales y misiles balísticos de corto alcance iraníes que amenazan nuestra presencia militar”, dijo el miércoles Marco Rubio en una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El jefe de la Diplomacia estadounidense admitió que una posible confrontación militar con la República Islámica pondría en riesgo a las tropas e instalaciones militares estadounidenses en Asia Occidental, por lo que urgió la necesidad de reforzar las capacidades del país para cualquier escenario.

“Necesitamos tener suficiente fuerza y ​​poder en la región, solo como punto de partida, para defendernos ante la posibilidad de que, en algún momento”, Irán “decida atacar nuestra presencia militar en la región”, afirmó.

Usó el término del ataque “preventivo” para justificar una intervención militar ilegal estadounidense en Irán, señalando que el presidente Donald Trump “siempre se reserva la opción defensiva preventiva”.

Aunque expresó su esperanza de que no suceda un conflicto entre ambos países, Rubio afirmó que el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque y otra armada adicional en la zona estaba destinado a reforzar la capacidad de su país para “defenderse” y defender a “sus aliados” en la zona.

Trump intensificó bruscamente el miércoles sus amenazas contra Irán, indicando que, si el país no alcanzaba un acuerdo con EE.UU. —el cual abarcaría el tema nuclear y otras exigencias excesivas, entre ellos el tema de misiles convencionales—, pronto podría organizar un ataque “con rapidez y violencia”.

La amenaza de Trump de un segundo ataque directo contra Irán por parte de las fuerzas estadounidenses en ocho meses se produjo mientras el portaviones USS Abraham Lincoln, junto con otros buques de guerra, bombarderos y aviones de combate, tomaba posiciones en la región. El magnate comparó explícitamente la acumulación con las fuerzas que reunió cerca de Venezuela a finales del año pasado, justo antes de la agresión militar que dio al secuestro del presidente legítimo venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero, ofensiva que violó la soberanía nacional del país andino y el derecho internacional.

La República Islámica, por su parte, ha reiterado a la ONU y al Consejo de Seguridad su derecho inherente a defenderse ante una agresión militar estadounidense, advirtiendo que una acción tal incendiaría toda la región.

Las autoridades iraníes han expresado su disposición a mantener un “diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos”, enfatizando que el país no aceptaría exigencias excesivas de Washington.

El país persa ha avisado además que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”, al tiempo que ha afirmado que sus Fuerzas Armadas “están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”.

ftm/hnb