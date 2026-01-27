Enjambres de drones iraníes son pesadillas de portaaviones de EEUU

Un experto militar advirtió que los enjambres de drones iraníes constituyen una “amenaza creíble” para los portaaviones de Estados Unidos.”

En medio del aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó el lunes que el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres buques de guerra han llegado a Asia Occidental.

En este contexto, el director ejecutivo de la empresa canadiense de drones Draganfly, Cameron Chell, advirtió en una entrevista concedida el domingo a la cadena Fox News que la creciente dependencia de Irán de drones de bajo costo representa una amenaza creíble para los activos navales estadounidenses de alto valor, incluido el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln.

“Las capacidades de drones de Irán tienen un valor que supera ampliamente las decenas de millones de dólares”, subrayó el experto militar.

Asimismo, Chell recalcó que “al combinar ojivas de bajo costo con plataformas de lanzamiento económicas, esencialmente aeronaves dirigidas de forma remota, Irán ha desarrollado una amenaza asimétrica eficaz contra sistemas militares altamente sofisticados”.

De acuerdo con el especialista en drones militares, Irán puede lanzar un gran número de drones relativamente poco sofisticados directamente contra buques navales, generando ataques por saturación que podrían abrumar las defensas tradicionales.

“Si se lanzan cientos en un corto período de tiempo, es casi seguro que algunos lograrán penetrar”, señaló Chell.

De igual manera, el especialista en aviones teledirigidos militares puso de manifiesto que “los sistemas de defensa modernos no fueron diseñados originalmente para contrarrestar este tipo de ataques por saturación. Para los buques de superficie estadounidenses operando cerca de Irán, las naves son objetivos privilegiados”.

Chell remarcó que los ejércitos de EE.UU. y aliados están desarrollando rápidamente defensas, pero persiste la incertidumbre sobre las nuevas capacidades de los grupos de portaaviones del USS Abraham Lincoln para gestionar múltiples drones iraníes volando en formación. El experto puso de relieve que la flota de drones iraní sigue siendo motivo de preocupación.

“Estos drones le dan a Irán una forma muy creíble de amenazar buques de superficie”, apostilló, para luego agregar que “los activos estadounidenses en la región son grandes, de movimiento lento y fácilmente identificables en radar, lo que los hace vulnerables”.

El reconocido experto argumentó que “la fortaleza de Irán radica en estos sistemas de drones de bajo costo y alta cantidad, en particular los drones de ataque de un solo uso diseñados para impactar un objetivo y detonar”.

Chell explicó que Irán logró una ventaja temprana en lo que se conoce como sistemas de drones de Categoría Uno y Categoría Dos: plataformas de bajo costo que pueden producirse en grandes cantidades y usarse eficazmente en guerra asimétrica.

“Los sistemas de Categoría Tres son un asunto completamente distinto”, puntualizó, destacando la capacidad de EE.UU. en este campo.

En la misma jornada, un alto funcionario militar del Cuartel General de Jatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán advirtió que la presencia de portaaviones de EE.UU. no es disuasoria, sino que se convierte en “objetivo accesible”.

También, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, resaltó que Irán cuenta con “una capacidad extraordinaria para defendernos y estamos mucho más preparados que en el pasado”.

En este contexto, la Resistencia iraquí y las fuerzas yemeníes expresaron su disposición para defender a Irán, llamando a los combatientes de la Resistencia en todo el mundo a movilizarse para ese propósito.

El líder del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) reiteró que está al lado del liderazgo iraní y su pueblo ante las crecientes amenazas de EE.UU.

msr/