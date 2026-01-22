Irán advierte con firmeza a Trump tras comentarios retóricos sobre Líder

El Ejército de Irán repudió ataques verbales de Donald Trump contra el Líder del país y advirtió de una fuerte respuesta a una agresión al país o sus autoridades.

El comandante adjunto del Ejército iraní para Asuntos de Coordinación, el contralmirante Habibolá Sayari, rechazó categóricamente las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que pedía el fin del liderazgo del ayatolá Seyed Ali Jamenei y criticaba el sistema de la República Islámica.

“Trump está totalmente equivocado”, aseveró el miércoles el alto mando militar iraní.

El contralmirante Sayari destacó que Estados Unidos y sus aliados han intentado durante años desestabilizar a la República Islámica a través de presiones y campañas verbales, pero han fracasado, gracias al pueblo y las fuerzas armadas iraníes que se mantienen firmes en la defensa de su independencia y soberanía.

Sayari también recordó que el Ejército iraní ha fortalecido sus capacidades tras los desafíos regionales y que esta fortaleza es la base de la seguridad nacional. “Mientras más nos desafían, más fuertes nos hacemos”, agregó en su discurso, reafirmando la determinación de Irán de proteger a su pueblo y su sistema político frente a cualquier injerencia externa.

Las declaraciones del contralmirante Sayari se producen días después de que otros altos funcionarios iraníes, como el general de brigada Abolfazl Shekarchi, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtieran que cualquier acto hostil contra el Líder de la Revolución Islámica sería enfrentado con una respuesta militar devastadora.

Además, el presidente Masud Pezeshkian había señalado previamente que un ataque contra el ayatolá Jamenei equivaldría a una guerra total con la nación iraní.

Irán ha reiterado en múltiples ocasiones que cualquier agresión contra su soberanía será respondida de manera firme y proporcional, mientras reafirma su compromiso con la defensa de su independencia y el respeto a su identidad revolucionaria.

mrt/ncl/tmv