Presidenta encargada: “Nos toca hoy la batalla por Venezuela”

La presidenta encargada de Venezuela pidió a sus compatriotas luchar por la soberanía del país, víctima reciente de una invasión militar por parte de EE.UU.

“No podemos desmayar, hermanos y hermanas. No podemos entregarnos. Nos toca hoy la batalla por Venezuela. Es la batalla más importante que le puede tocar a un ciudadano, a una ciudadana: luchar por su país, luchar por su patria”, destacó Delcy Rodríguez el miércoles en una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno, una instancia que aglutina los distintos niveles del Poder Ejecutivo.

Esa lucha —agregó la mandataria encargada— tiene su “ejemplo” en el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el 3 de enero durante un ataque militar de EE.UU. contra Caracas.

Según Rodríguez, a Maduro lo acompaña la historia de Venezuela, para darle fuerza y seguir en la lucha por la nación. “A nosotros no nos puede tocar menos, a nosotros que somos el poder público en Venezuela”, agregó mientras denunció que “hay sectores muy vasallos de poderes externos, que no están pensando en los intereses nacionales”.

Rodríguez reiteró la lucha por el rescate de Maduro y esposa. “Para este año 2026 también se logrará el rescate del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores”, agregó.

#UltimaHora Pdta E Delcy Rodríguez sostiene que la batalla que hoy libra Venezuela es la mas importante de la historia actual.



Ser hijos de Simón Bolivar no es poca cosa.



Juntos seguimos. Juntos venceremos. #21Ene pic.twitter.com/FOLUrWZ6ag — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) January 21, 2026

Rodríguez fue encargada de presidir Venezuela, luego de que Estados Unidos secuestrara a Maduro y Flores, bajo acusaciones de liderar la supuesta organización narcotraficante Cártel de los Soles”. Sin embargo, la Fiscalía de EE.UU. abandonó la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización criminal real.

Este repliegue del Departamento de Justicia vuelve a cuestionar la legitimidad del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, presentado en los últimos meses por la Administración de Donald Trump como una operación destinada a desmantelar al denominado Cártel de los Soles en su supuesta condición de organización narcoterrorista.

Además, Maduro está siendo juzgado en Estados Unidos en un juicio cuestionado, dado que no respeta su inmunidad presidencial ni la jurisdicción territorial.

ncl/tmv