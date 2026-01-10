Delcy Rodríguez rechaza presión imperialista contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela condenó la agresión guerrerista de una potencia nuclear, como EE.UU. y reiteró que Veneuzela no se rendirá ante el imperialismo.

En un acto protocolar rodeada de altos mandos de la Fuerza Armada de Venezuela, funcionarios y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, Delcy Rodríguez rindió homenaje a los fallecidos en el criminal ataque militar estadounidense del 3 de enero, que terminó con el secuestro del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Además, reafirmó la lealtad de su gobierno y del pueblo venezolano con el presidente Maduro y su legado, asegurando que no dejarán de luchar hasta su liberación.

Por último, la presidenta encargada saludó la unidad nacional de Venezuela y ratificó que el sacrificio de los fallecidos, durante el ataque estadounidense, es la piedra angular sobre la cual se alza la dignidad de la patria. También aseveró su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, frente a lo que describe como agresiones externas.

hhd/tmv