El canciller iraní ha instado a la comunidad internacional a condenar las intervenciones extranjeras en los asuntos internos de los países.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, en la que han abordado las relaciones bilaterales entre Irán y Francia, así como los recientes desarrollos en la región.

Araqchi también ha mencionado los recientes sucesos en Irán, cuando las protestas pacíficas de los ciudadanos fueron distorsionadas por grupos terroristas extranjeros entrenados, lo que resultó en numerosas víctimas y la destrucción de infraestructura pública y privada. En este sentido, ha subrayado la importancia de condenar estos actos de intervención extranjera.

El 28 de diciembre, comenzaron en Teherán una serie de manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por la situación económica y la devaluación de la moneda nacional.

Aunque las autoridades iraníes reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, especialmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia. Este contexto ha provocado la muerte de civiles y militares, además de causar cuantiosos daños en la infraestructura pública y privada.

El lunes, cientos de miles de personas se congregaron en las plazas principales de diversas ciudades de Irán para expresar su respaldo a las autoridades y a las fuerzas militares, al tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

