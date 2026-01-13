“Principal asesino del pueblo iraní”: Así responde Irán a amenazas de Trump

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, ha respondido al mensaje de Donald Trump, quien acusó a Teherán del “asesinato de manifestantes”.
“Anunciamos los nombres de los principales asesinos del pueblo iraní: 1. Trump 2. Netanyahu”, ha publicado este martes Lariyani en su cuenta social X.
En la misma jornada, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social, en el que informó que la ayuda a los alborotadores está en camino y que todas las reuniones con los funcionarios iraníes serán suspendidas, instando a los alborotadores a continuar sus acciones en Irán.
