El presidente Trump ha amenazado con un arancel adicional del 25 % a los países que comercian con Irán, después de no lograr sus objetivos mediante disturbios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha establecido que “con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % en todos los negocios que haga con Estados Unidos de América”.

“Esta orden es definitiva y concluyente”, ha enfatizado el mandatario estadounidense este lunes en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social. Trump ha lanzado esta amenaza contra los socios de Irán, después de que las conspiraciones lideradas por Washington y su principal aliado, el régimen israelí, no lograran sus objetivos en Irán, pese a haber convertido protestas económicas pacíficas en disturbios violentos.

El presidente estadounidense no ha especificado qué países podrían verse afectados ni cómo se implementaría el arancel, pero los observadores citaron a China como el objetivo más obvio de la medida, dada la magnitud de su comercio anual de miles de millones de dólares con Irán.

Previamente, Trump había amenazado a Irán con una nueva agresión militar en respuesta a lo que denominó la confrontación de Teherán contra las protestas económicas.

Tras la amenaza, elementos alborotadores respaldados por Washington y el régimen de Tel Aviv se infiltraron en las protestas, comenzaron a atacar propiedades públicas, dispararon con fuego real a los manifestantes e incluso distribuyeron armas de fuego entre ellos, según confirmaron los servicios de inteligencia iraníes.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró que las grabaciones demostraban cómo estos elementos intentaban causar el mayor número posible de víctimas para allanar el camino a una nueva agresión extranjera contra territorio iraní.

Sin embargo, esto fue rápidamente respondido por las autoridades iraníes, mientras las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a varios cabecillas de los disturbios que, según las primeras pesquisas, tenían vínculos con agencias de inteligencia extranjeras.

En esta tesitura, millones de iraníes salieron el lunes a las calles para mostrar su solidaridad con el liderazgo del país, que se ha comprometido a abordar debidamente los problemas económicos existentes, pero, al mismo tiempo, a confrontar con decisión los intentos de sedición y sembrar el malestar.

