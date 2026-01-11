EEUU lanza nuevos “ataques a gran escala” en Siria

EE.UU. lanzó el sábado nuevos “ataques a gran escala” contra objetivos en varios puntos de Siria bajo el pretexto de la lucha contra el grupo terrorista Daesh.

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de una segunda ronda de “ataques a gran escala” en Siria contra objetivos del grupo terrorista Daesh, “en respuesta directa al ataque mortífero” de la banda “contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira”.

“Las fuerzas estadounidenses y de la coalición siguen decididas a perseguir a los terroristas que buscan dañar a EE.UU.”, reza el comunicado.

La ofensiva se efectuó con participación de fuerzas aliadas, en el marco de la operación ‘ojo de halcón’, emprendida por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, el 19 de diciembre.

La operación de EE.UU. se lleva a cabo mientras ha justificado repetidamente su presencia militar en Siria en los últimos meses con argumentos de seguridad y afirmando que ha impedido que el grupo extremista Daesh retomara poder. Sin embargo, los expertos creen que Estados Unidos está utilizando el terrorismo como herramienta para consolidar su ocupación y expandir su influencia en las zonas ricas en petróleo del este de Siria.

