Subida de la luz provoca indignación y boicot a facturas en Siria

El alza de más del 800 % en la electricidad golpea a hogares sirios que aún carecen de empleo estable, generando preocupación ante facturas que muchos no pueden afrontar.

El aumento de precios forma parte de una reforma energética más amplia, tras la firma de un acuerdo multimillonario con una empresa extranjera para reconstruir el sector eléctrico, poniendo fin a los subsidios que habían mantenido las tarifas artificialmente bajas durante años.

Muchos sirios afirman que les prometieron que las reformas mejorarían los servicios antes de subir los precios, pero en cambio están pagando más por una electricidad que sigue siendo precaria, lo que profundiza la desconfianza en las políticas económicas del gobierno interino y alimenta los llamados a boicotear las facturas.

Con las facturas por las nubes y los ingresos estancados, los sirios dicen que la supervivencia se hace cada día más difícil, a medida que crece la presión pública sobre las autoridades para que revisen las tarifas y ofrezcan un alivio realista a los hogares en dificultades.

Crisis de electricidad en Siria.

