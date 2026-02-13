Irán: crímenes de Israel, obstáculos para estabilidad de Siria

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas ha apuntado a violaciones de Israel en Siria como principal obstáculo para paz y seguridad del país árabe.

Amir Said Iravani ha realizado este viernes las declaraciones durante un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), en el cual ha denunciado que “la continua ocupación israelí del territorio sirio y sus actividades militares, incluso del Golán sirio ocupado, siguen siendo una amenaza directa para la estabilidad y la paz de la región”.

Ante esta coyuntura, Iravani ha exigido al régimen ocupante de Israel adherirse al derecho internacional, incluyendo el acuerdo de 1974, que estipula la retirada de tropas israelíes de dichas zonas de Siria.

Israel intensificó su agresión contra las infraestructuras civiles y defensivas de Siria el año pasado, simultáneamente con un ataque generalizado en todo el país por parte de las fuerzas lideradas por Abu Mohammad al-Golani, quien anteriormente lideró a los terroristas takfiríes de Daesh y Al-Qaeda en Siria.

Desde el derrocamiento del gobierno del presidente Bashar al Asad, las nuevas fuerzas sirias no se han enfrentado a las tropas israelíes que ocupan territorio sirio. En cambio, han centrado sus operaciones dentro del país, incluyendo acciones contra comunidades religiosas y étnicas minoritarias.

Iravani ha instado al Consejo de Seguridad a tomar medidas, advirtiendo que “el silencio selectivo y el blindaje político solo normalizan la agresión y socavan la credibilidad de este Consejo”.

Ha dicho que cualquier compromiso internacional debe apoyar “un proceso político inclusivo, liderado y controlado por los sirios, con pleno respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria”.

Iravani también ha señalado otras amenazas a la seguridad en curso dentro de Siria, incluyendo la actividad continua de los remanentes de Daesh, como se destaca en el último informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Al concluir, el representante permanente de Irán ante la ONU ha precisado que la República Islámica seguirá apoyando una Siria estable, unificada y segura, libre de terrorismo y ocupación e injerencia extranjeras.

ctl