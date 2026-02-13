Efecto búmeran: América Latina se une por Cuba e ignora amenazas de Trump

En medio del asedio económico de EE.UU. a Cuba y las amenazas a quienes la ayuden, países de América Latina gestionan el envío de suministros para el pueblo cubano.

Una orden ejecutiva dada a conocer por la Casa Blanca el 29 de enero y firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba anunciando que impondrá aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla caribeña.

Las reacciones no se hicieron esperar desde los cuatro puntos cardinales, sin embargo, una de las más contundentes fue la del 9 de febrero de la de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con declaraciones como “No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera, es muy injusto”.

Dos buques con 800 toneladas de alimentos envió el Gobierno mexicano a Cuba, entre los insumos figuraban leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

“De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo”, fue el lema de la campaña para que la ciudadanía lleve su aporte al Zócalo de la Ciudad de México del 16 al 22 de febrero para luego ser dirigido a Cuba.

Por parte de Chile, el aporte será monetario, dijo este viernes el canciller chileno, Alberto van Klaveren al manifestar que “la situación es dramática en Cuba”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva también dijo que “el pueblo cubano es víctima de una masacre de especulación de EE.UU.” y llamó a buscar una vía para ayudar. Además, sindicalistas brasileños están coordinando con Petrobras, el envío de petróleo crudo o refinado.

En Cuba, el canciller Bruno Rodríguez, apostó por el diálogo con EE.UU., pero sin presiones ni precondicionamientos.

“Nuestra disposición al diálogo es clara y conocida. Se ha reiterado directa y públicamente. Entretanto, contamos con solidaridad y apoyo internacional, no estamos solos y no estamos con los brazos cruzados”, zanjó.

ctl