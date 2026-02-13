Parlamento iraní: autores de crímenes terroristas rendirán cuentas

El jefe del Parlamento de Irán ha declarado este viernes que los responsables de los recientes crímenes terroristas en contra de la nación deben rendir cuentas.

“Como dijo el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, los autores de estos crímenes deben rendir cuentas, y la nación iraní continuará persiguiendo los casos hasta que se haga justicia. La nación iraní es consciente de que el lugar del verdugo y del mártir nunca cambiará, y la firmeza y la resistencia siempre se preservarán”, ha dicho este viernes el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, durante un acto oficial.

Además, Qalibaf ha enfatizado que “nos enfrentamos a una conspiración estadounidense-israelí que cometió crímenes al estilo [del grupo terrorista] Daesh, atacó a nuestros compatriotas. Ustedes vieron cómo esos elementos saquearon propiedades públicas y privadas y atacaron a las fuerzas de seguridad, sin piedad. Querían usar como excusa la conspiración premeditada para causar muertes, con la participación explícita del presidente de Estados Unidos. Pero, la nación iraní está alerta y estas acciones no quedarán impunes”.

Al referirse a los asesinatos perpetrados por el grupúsculo antiraní Muyahidín Jalq (MKO), señaló que “Estos mismos hipócritas criminales se aliaron con el régimen baazista y, con el apoyo de Occidente, en dos ocasiones al final de la guerra... Vieron cómo estos traidores llegaron a la patria con el enemigo desde la frontera occidental del país, y cometieron crímenes”.

“Si ayer el enemigo baasista se comportaba así con nuestros combatientes, hoy los nuevos enemigos, incluido el régimen sionista y Estados Unidos, atacan la mente y el espíritu de los jóvenes iraníes mediante ‘métodos no militares’, guerra cognitiva y presión psicológica; sin embargo, ninguno de ellos tendrá éxito”, ha señalado.

Al referirse a los esfuerzos de los enemigos por crear división y discordia, ha destacado que incluso en la reciente guerra de 12 días, los enemigos fueron derrotados, y hoy también buscan generar conflictos y crisis internas; sin embargo, la experiencia demuestra que la firmeza, la lealtad y la resistencia frente a la presión son el único camino para preservar la dignidad y la seguridad del país.

