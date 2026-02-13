Perú sigue sin avances contra el crimen, pese al optimismo oficial

La inseguridad domina en Perú: robos y violencia afectan a millones, mientras datos oficiales muestran subregistro y pocos avances frente al aumento del delito.

En Lima se concentra casi la mitad de las denuncias del país y más del 70 % de sus habitantes percibe alta inseguridad. Asaltos callejeros y crimen organizado marcan la vida diaria, mientras otras fuentes reportan aumentos en delitos como la extorsión pese a los descensos oficiales. La población mantiene escepticismo frente a las cifras.

Según el Ejecutivo, el último trimestre de 2025 se registraron 5494 denuncias por extorsión, una caída del 12,5 %. Sin embargo, la Fiscalía reportó un aumento del 2 %.

El INEI indica que menos del 20 % de las víctimas reporta los delitos que sufre, lo que distorsiona las estadísticas oficiales. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que sí hay avances contra la criminalidad.

En 2025 hubo 82,4 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, 25,6 % más que en 2024 y más de cinco veces la tasa de 2019. El aumento expone un fracaso evidente del gobierno en materia de seguridad.

Aarón Rodríguez, Lima.

