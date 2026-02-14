Irán declara su capacidad misilística como línea roja innegociable - Noticiero 21:30

Irán defiende misiles como línea roja; el Tribunal Supremo del Reino Unido ampara a activistas y la ONU critica sanciones a Cuba.

1. El secretario del Consejo de Defensa de Irán, Ali Shamjani, califica la capacidad de misiles del país como una “línea roja” que no está sujeta a negociaciones.

2. El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal la designación del grupo propalestino, Palestine Action como organización terrorista, al considerar que violaba derechos fundamentales. El fallo, aclamado como una victoria para las libertades civiles, podría revisar arrestos previos.

3. Las Naciones Unidas denuncian que las sanciones de Estados Unidos contra Cuba violan el derecho internacional y agravan la crisis humanitaria en la Isla. Mientras crece la solidaridad con la mayor de las Antillas con países latinoamericanos y Rusia prometiendo más ayuda humanitaria.

hhd/ctl