Kallas: “CSNU no funciona porque hay países por encima de la ley”

La jefa de la Diplomacia europea ha alertado que Consejo de Seguridad de la ONU falla porque hay algunos Estados que creen estar por encima del Derecho Internacional.

“El Consejo de Seguridad no está funcionando como se suponía que debía hacerlo. Naciones Unidas no refleja el mundo actual”, lamentó el viernes la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

En el evento, Kallas llamó a aprovechar la crisis del orden mundial como una “oportunidad” para desarrollar un mundo basado en reglas y con rendición de cuentas, defendiendo la necesidad de reformar el sistema multilateral para que todos los países “sean iguales”.

También, dijo que si existen reglas y “alguien las incumple, incluso los países más poderosos”, debe haber algún tipo de responsabilidad, y recordó que el orden internacional actual se estableció tras la II Guerra Mundial.

Esas normas ya “no le sirven al mundo”, señaló en alusión al Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros permanentes como Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido tienen poder de veto, lo que impide sanciones cuando incumplen los principios de la Carta de la ONU.

“Muy a menudo un país decide comenzar una guerra contra otro y no hay rendición de cuentas por esa única decisión que hace que tantas personas mueran”, remarcó.

Tras mencionar que las capitales de la Unión Europea son pequeñas por sí solas, Kallas instó a crear alianzas entre Estados basadas en dignidad e igualdad, lo que disminuye el riesgo de guerras y tiranía.

