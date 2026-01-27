Analista: CSNU pierde eficacia debido a políticas unilaterales de EEUU

Un analista ha calificado al Consejo de Seguridad de la ONU como un “Consejo de Inseguridad”, incapaz de frenar conflictos globales por las políticas unilaterales de EE.UU.

En una entrevista concedida este martes a HispanTV, el analista en los asuntos internacionales Tadeo Casteglione ha destacado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) no es nada más que un “consejo testimonial”.

“Lamentablemente en su utilización no ha tenido una vida útil para evitar conflictos internacionales o para detenerlos”, ha denunciado.

En este contexto, ha señalado que “el Consejo de Seguridad no tiene las herramientas para frenar conflictos internacionales debido a su composición del veto a nivel local, en los cuales diferentes países pueden vetar las resoluciones que se aprueben por mayoría. Esto, lógicamente, debilita el accionar del Consejo de Seguridad”.

“En gran parte, más que Consejo de Seguridad, se ha convertido en un Consejo de Inseguridad debido a las políticas unilaterales llevadas a cabo por Estados Unidos”, ha calificado.

Asimismo, ha criticado que en este escenario global no hay reglas claras, por lo que la ley del más fuerte se termina imponiendo. “En esa ocasión, la República Islámica de Irán ha interpretado que la disuasión armamentística es una herramienta útil para evitar conflictos a gran escala, es decir, demostrar que quien quiera agredir a un país soberano y digno va a tener un fuerte impacto y va a recibir también un duro golpe”, ha indicado.

Amir Said Iravani, el embajador y representante de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el lunes por la noche en su intervención en una sesión del CSNU las repetidas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, del uso de la fuerza e intervención militar en el país persa durante los disturbios acaecidos a principios de este mes.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por problemas económicos y derivaron en disturbios por infiltración de hombres armados y agitadores entrenados desde el exterior entre la multitud, lo que dejó 3117 muertos, de ellos 2427 son civiles y fuerzas de seguridad.

Fuente: HispanTV Noticias

