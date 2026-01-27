Así se burla Irán de la campaña de la “gran mentira” de Israel

Irán ha ridiculizado la campaña de desinformación orquestada por Israel, tras presentar falsamente como asesinada durante los disturbios a una ciudadana israelí que se encuentra con vida.

En una nota emitida este martes en su cuenta en X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha desestimado los esfuerzos del régimen israelí para desviar la atención pública de la realidad y manchar la imagen de la República Islámica.

El diplomático persa ha acompañado a su post un vídeo del Canal 12 de Israel, en el que la mujer israelí, identificada como Noya Zion, se sorprende por la difusión de su imagen como “asesinada” en los recientes disturbios terroristas en Irán,

“¡Nada de extraño! Una mujer, Noya (Noa) Zion, supuestamente fue ‘asesinada’ en las protestas en Irán, según alegó el Canal 12 israelí, que incluso difundió su foto como prueba. Conmocionada (y muy viva), publicó un vídeo como prueba: estaba sana y salva en su casa y nunca había estado en Irán”, ha destacado el vocero.

Según Baqai, esto en sí mismo dice mucho sobre una campaña sistemática de producción de grandes mentiras al estilo de Hitler y de promoción de desinformación y narrativas falsas contra la nación iraní; además de revelar los intentos de los enemigos para difundir desinformación contra Irán.

“¡Qué conveniente! Que se pueda reclutar póstumamente a personajes ficticios para la ‘regla de las mentiras’ dice mucho sobre la campaña sistemática, al estilo de Hitler, de la ‘gran mentira’, la desinformación y las narrativas falsas contra la nación de Irán”, ha criticado.

Zion publicó el domingo un vídeo en la plataforma TikTok en el que se ve una foto suya en una emisión del Canal 12 de Israel difundido para expandir falsos informes de muertes en Irán.

La cadena israelí publicó falsamente su foto bajo el titular “Informe: Cuatro judíos asesinados en protestas en Irán”. Zion, atónita dijo: “Nunca pensé que me pasaría esto en mi vida… ¡Estoy en mi casa!”.

Estados Unidos y sus aliados occidentales han expresado su respaldo abierto a los recientes disturbios terroristas en Irán, en los que unas 3117 personas perdieron la vida, según la Fundación para Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán.

Las autoridades iraníes aseguran que los disturbios formaban parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel, cuyo objetivo era desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días.

